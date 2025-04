Chiude "Gelato al Cioccolato" la gelateria del cantante Pupo

Il cantante Pupo insieme a due commesse della gelateria. Foto dal profilo Facebook

A quasi dieci anni dalla sua apertura, "Gelato al Cioccolato" nome tratto dalla più iconica canzone del noto cantante Pupo a Ponticino, nel comune di Pergine Valdarno, chiude i battenti. Ad annunciarlo Clara Ghinazzi, figlia del cantante con un messaggio sul profilo Facebook dell'attività.

L'addio

“ Carissimi amici e clienti di Gelato al Cioccolato, purtroppo, siamo costretti ad annunciarvi la definitiva chiusura della nostra attività. Non è stata, credeteci, una decisione semplice ma, una serie di motivazioni e valutazioni personali e commerciali che sarebbe lungo elencarvi e spiegarvi, ci hanno alla fine convinto che questa era la strada da seguire ”.

Il post poi continua: “ Ci auguriamo di avervi offerto in tutti questi anni, un servizio e un prodotto di qualità che ricorderete con amicizia e affetto. Noi, statene certi, vi porteremo sempre nel cuore. Buona vita e buona fortuna a tutti ”.

La difficile decisione

Una decisione sicuramente non semplice, a spiegarla il cantante: “ Nel 2021 abbiamo optato per dare in gestione locale alla signora Mascia che ha lavorato benissimo, l’impegno era però molto gravoso e non appena le è arrivata un’offerta lavorativa in una nota pasticceria aretina l’ha accettata subito. Se ci sono state manifestazioni di interesse? Assolutamente sì ma non sono state ritenute all’altezza perché volevamo essere certi di dare in mano la nostra attività non al primo arrivato ma a gente che potesse dare un futuro. Così non è stato e inevitabilmente abbiamo preferito dire stop ”.

La "rivolta social"

La notizia non è stata presa bene dai tanti clienti e in poche ore sotto il post di Facebook, in cui si

annunciava la chiusura, sono stati centinaia i messaggi. Tanta gente che ha sottolineato la bontà del gelato artigianale, altri la gentilezza dei gestori o chi semplicemente ha ringraziato per i tanti anni trascorsi insieme.