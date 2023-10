Il collettivo protesta contro Vannacci, la Lega lo difende: "Nessuno si indignava per la nipote di Fidel Castro?"

Il generale Roberto Vannacci presenterà il suo libro anche a Pescara, il prossimo 13 ottobre. E la Lega non ha risparmiato una "stoccata" alle associazioni che hanno già annunciato un sit-in di protesta, chiedendo ai rappresentanti di queste realtà perché non abbiano protestato anche quando, qualche mese fa, la sala del consiglio comunale ospitò la nipote di Fidel Castro. "Il mondo al contrario" continua insomma a far discutere in tutta Italia, con l'ultima polemica in ordine cronologico scoppiata in Abruzzo. Non si tratta della prima contestazione annunciata nei confronti del generale: a Lucca, la scorsa settimana, era infatti stato contestato da esponenti di Rifondazione comunista con cori minacciosi ed offensivi, mentre a Modena Cgil ed Anpi chiesero alle istituzioni di annullare la presentazione letteraria.

In entrambi i casi però, le presentazioni hanno evidenziato un buon successo di pubblico, stando alla stampa toscana ed emiliana. Specie per quanto concerne la tappa modenese: l'appuntamento ha fatto registrare il tutto esaurito e gli stessi organizzatori, sulla propria pagina Facebook, si sono visti costretti ad invitare gli utenti che non avevano fatto in tempo a prenotare un posto a presentarsi comunque sul finire dell'evento, nella speranza di trovare altri posti liberi. La prossima presentazione dovrebbe dunque tenersi nella città abruzzese: secondo quanto riportano i media locali, ad invitare Vannacci è stato il capogruppo della Lega in consiglio regionale Vincenzo D'Incecco, il quale ha affittato allo scopo (a sue spese) la sala del consiglio comunale. E se c'è chi ha apprezzato, non mancano i contrari: è il caso del Collettivo Zona Fucsia, che in una nota su Facebook ha già fatto sapere di aver organizzato una manifestazione di protesta.

"Un luogo istituzionale non può essere sede di un libro che va contro la nostra democrazia e la nostra Costituzione - si legge - per questo richiamiamo all'appello tutte le associazioni, sindacati e partiti che si battono per una società più giusta, per incontrarci alle ore 17.30 presso Piazza Italia. Per creare uno spazio di inclusione e di diritti, in netto contrasto con la presentazione che si terrà in contemporanea in Comune".