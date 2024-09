L'attrice Francesca Carocci morta per infarto a 28 anni: curata con gli antidolorifici e dimessa

Foto dal profilo Instagram

Una forte fitta al petto e la corsa in ospedale, dove Francesca Carocci, attrice romana di 28 anni, viene visitata al pronto soccorso e rimandata a casa dopo qualche ora semplicemente con antidolorifici. Ma la ragazza muore due giorni dopo per infarto.

Come è stato possibile?

Banalmente gli antidolorifici assunti hanno solo coperto quello che invece è un campanello d'allarme importantissimo nei casi d'infarto che, se riconosciuto velocemente, può portare a salvare la vita. Invece non è stato così per la giovane Francesca e ora sul suo caso sta indagando la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Sicuramente è presto per dirlo, ma i risultati dell'autopsia portano a pensare che si tratti di un caso di malasanità. Gli esami fatti in ospedale, hanno infatti rivelato che la ragazza soffriva di una patologia cardiaca, un campanello d'allarme ancora maggiore che probabilmente non è stato attenzionato, viste le veloci dimissioni della ragazza dall'ospedale e la cura a base di antidolorifici che ha portato alla morte solo due giorni dopo.

Quella fitta improvvisa

È il 28 febbraio 2024 quando Francesca sente una fortissima fitta al petto che non passa; sta così male da chiamare l'ambulanza che la porta al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital. La ragazza ha anche la febbre e dopo la visita la sottopongono ad una serie di controlli. Dopo quattro ore però la dimettono dopo averle somministrato un antidolorifico, che probabilmente ha un effetto ancora più pericoloso quello di coprire il dolore.

I sanitari effettivamente, hanno sottoposto la ragazza a una serie di esami, rintracciando il valore della troponina ed effettuando un elettrocardiogramma. Ed è proprio in seguito a queste due analisi che nasce il problema. Seondo Luigi Cipolloni, il medico legale nominato dalla procura, gli esami indicavano chiaramente una sofferenza al cuore. Si ipotizza quindi che quelle analisi siano state controllate velocemente senza porre la necessaria attenzione, perché quegli esami, sempre secondo il dott. CIpolloni, suggerivano un comportamento diverso da parte dei medici. Ma questo non è accaduto.

Francesca una volta tornata a casa sta nuovamente male. I genitori comprendono subito che la situazione è grave e chiamano nuovamente il 118. L’ambulanza preleva la ragazza e la porta verso l’Aurelia Hospital. La giovane attrice ha un primo attacco cardiaco durante il trasporto. I medici agiscono rapidamente e riescono a rianimarla. Carocci entra ancora viva al pronto soccorso, ma, quando sembra che il pericolo sia scampato, sopraggiunge un secondo infarto che non le lascia scampo.

L'indagine

Come detto, ora sulla vicenda è stata aperta

un'indagine del pmdopo la denuncia presentata dall'avvocato della famiglia della ragazza, che si spera possa far luce e chiarezza su questa triste vicenda.