Cyber 4.0 ha un nuovo presidente: la nomina di Paolo Spagnoletti

Nella sede di Cyber 4.0, il 10 di aprile 2025 l’assemblea dei soci ha votato per l’elezione della nuova governance del Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity Cyber 4.0, uno degli otto centri di competenza ad alta specializzazione finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). I nuovi eletti resteranno in carica per il triennio 2025-2027.

All'ex presidente Leonardo Querzoni, subentra Paolo Spagnoletti, professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università Luiss Guido Carli. Spagnoletti porta con sé una solida esperienza accademica e una visione strategica sul futuro digitale del Paese.

“Ho avuto il privilegio di partecipare a Cyber 4.0 sin dalla sua nascita, condividendo con i rappresentanti dei soci fondatori la forte motivazione a promuovere una digitalizzazione sicura. In un contesto complesso come quello attuale, è impensabile raggiungere questo obiettivo attraverso modelli di integrazione verticale: servono reti di competenze complementari, coordinate con visione e responsabilità. Cyber 4.0 ha già dimostrato di essere un’eccellenza nazionale e, grazie alla fiducia del MIMIT, dell’ACN e del MAECI, ha oggi l’opportunità di affermarsi anche a livello europeo. Con l’impegno del team, le capacità dei soci e il sostegno delle istituzioni, vogliamo dimostrare che la sicurezza digitale è una leva strategica per uno sviluppo sostenibile e per la valorizzazione delle competenze, presenti e future, di cui il Paese ha bisogno” ha dichiarato Paolo Spagnoletti, neo Presidente di Cyber 4.0.

Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, è stato nominato il professor Vincenzo Tagliaferri, prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, figura di riferimento nel dialogo tra ricerca e industria, che sostituisce l’ex Vice Presidente, Fabio Cocurullo, VP Grants & Projects Leonardo Cyber & Security Solutions Division.

Come da statuto, la presidenza ha visto l’avvicendarsi di un esponente del mondo pubblico con uno del privato, in modo da rafforzare la collaborazione tra università e impresa e con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e la sicurezza digitale a livello nazionale.

"Cyber 4.0 è anche una rete di persone, competenze e valori condivisi. Il mio percorso come Presidente è stato reso possibile dal contributo di chi ha creduto nella missione di costruire una cultura della sicurezza digitale per l’Italia e per l’Europa. È con spirito di continuità e piena fiducia che passo il testimone al professor Paolo Spagnoletti, certo che saprà guidare il nostro Centro di Competenza con dedizione e visione strategica" ha detto l’ex presidente Leonardo Querzoni alla conclusione del suo mandato.

L’assemblea dei soci ha anche votato per il rinnovo del Comitato di Coordinamento e di Gestione (CCG) e del Comitato Scientifico e di Indirizzo.



Cyber 4.

0 rivolge le proprie congratulazioni ai membri neoeletti e si prepara a proseguire il proprio impegno per la crescita della cultura della sicurezza informatica e il trasferimento tecnologico su tutto il territorio nazionale.