"Dimostri che non è morto", l'Inps non paga la pensione a un 78enne di Frosinone

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella che arriva da Frosinone, dove un uomo di 78 anni si è visto negare la pensione per ben tre mesi perché risulta come morto negli archivi dell'Inps. Il tutto sarebbe nato a causa di un banale errore, ma tanto è bastato a inceppare il sistema, e adesso il pensionato deve dimostrare di essere ancora vivo.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, che ha riportato la vicenda, la causa del problema sarebbe da ricercare nell'erronea compilazione di un certificato di morte. Da lì sarebbe partito tutto. Da quel momento il 78enne di Frosinone non ha più ricevuto l'assegno. Lo scorso marzo, non sapendo la ragione per cui l'Inps aveva smesso di elargirgli la pensione, l'uomo si è recato presso gli uffici dell'ente, dove ha fatto la sconcertante scoperta: risultava morto.

A quanto pare l'errore si era verificato a seguito della morte di un parente del 78enne, un anziano di 90 anni deceduto lo scorso febbraio. Dopo la scomparsa del congiunto era stato compilato in fretta il certificato di morte da consegnare alle onoranze funebri e proprio in quella circostanza sarebbero stati prodotti due atti di morte, un dei quali recante il nome e i dati del 78enne. Ciò ha messo in moto la farraginosa macchina della burocrazia, e il pensionato, riconosciuto come morto, non ha più percepito la pensione. A quanto pare l'uomo si sarebbe accorto dell'errore, e avrebbe anche provveduto a comunicarlo tempestivamente alla Asl, ma questo non è stato sufficiente.

Da qui la richiesta dell'Inps: "Per noi lei è morto. Se vuole dimostrare il contrario, porti un documento che attesti che è vivo ".

Assistito dall'avvocato Antonio Lecce, il 78enne hala Asl di Frosinone chiedendo di porre subito rimedio all'errore con una rattifica. La speranza è che la situazione possa risolversi quanto prima.