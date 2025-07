I problemi al click day, pii l'assalto alle forze dell'ordine: cos'è successo a Napoli

Gravi scontri a Napoli tra il movimento disoccupati e la polizia durante una manifestazione organizzata per protestare a fronte delle presunte difficoltà di accedere alla piattaforma del click day, da dove si originano contributi e incentivi. Non è escluso che possano esserci stati anche inflitrati dai centri sociali, che potrebbero aver provocato gli scontri con gli agenti. Alla fine della manifestazione il bilanco è stato pesante, con 10 feriti in totale, di cui 8 tra le forze dell'ordine, compresi due funzionari della Digos. Tra i manifestanti si registrano anche due arresti.

La manifestazione ha avuto origine all'esterno della Prefettura e poi è partita in corteo non autorizzato verso via Toledo, dove ci sono stati danneggiamenti al bene pubblico. La carica della polizia, viene spiegato, è partita nel momento in cui è emerso che i manifestanti avrebbero voluto bloccare i moli del porto, che in questi giorni sono particolarmente affollati di turisti. Quindi si è trattata di un'operazione necessaria per garantire l'ordine pubblico e l'incolumità di tutti. " I disoccupati che non riuscivano ad accedere alla piattaforma tirocini, hanno riversato immotivatamente la loro rabbia verso i poliziotti della Questura di Napoli impiegati nel servizio di Ordine Pubblico. Ancora violenza contro dei poliziotti. Poche ore fa a Napoli dei manifestanti non hanno saputo fare altro che sfogare la loro rabbia contro di noi, con lancio di transenne e distruggendo tutto quello che incontravano dai sacchetti dei rifiuti, ai tavolini rovesciati in via Toledo ", ha dichiarato Felice Romano, Segretario Generale del sindacato Siulp.