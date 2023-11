"Mi manchi, abbraccia la mamma...". Il dolore del papà di Giulia Cecchettin

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, la 22enne sequestrata una settimana fa e uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, ha spazzato via l’ultima speranza dei suoi familiari di poterla riabbracciare. Il corpo della giovane è stato recuperato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. “ Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me se ne va. Aveva solo 22 anni…una vita spezzata, senza un motivo logico ”, dice a Repubblica Gino Cecchettin, il padre della giovane. “ Posso capire una malattia, un incidente, ma questo è il modo più inconcepibile. Non te ne fai una ragione. Ma devo essere forte, per gli altri ragazzi, Elena e Davide. Devono, dobbiamo ripartire. Erano tre fratelli unitissimi ”.

Le parole dell’uomo trasudano tutto il dolore di un genitore che si è visto strappato ciò che di più caro ha al mondo. “ Sono andato lì, sul luogo del ritrovamento. Ma c'erano ancora i medici per i rilievi e non l'ho vista ”, continua il papà di Giulia, che su WhatsApp ha pubblicato una foto della figlia piccola e della moglie, morta l’anno scorso. “ Adesso sono insieme ”. Su Facebook, inoltre, Gino Cecchettin condivide un pensiero: “ L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide . Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia ".

Tutta Vigonovo, il paese dove abitava Giulia, si stringe attorno alla famiglia dell’ennesima vittima di un rapporto tossico e delle sue conseguenze drammatiche. A trenta chilometri di distanza, però, non si può ancora mettere la parola fine a questa storia. Nel comune di Torreglia, in provincia di Padova, i genitori di Filippo Turetta non hanno sue notizie da una settimana. L’ultima volta è stato avvistato in Austria e su di lui pende un mandato di cattura europeo. La coppia ha fatto arrivare le proprie condoglianze a Gino Cecchettin, che li ha ringraziati: “ Anche loro stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro. Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui ”.