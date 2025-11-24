EGR Awards, Sisal vince il premio “Operatore dell’anno”

Sisal, per il sesto anno consecutivo, si aggiudica il premio “Operatore dell’anno” agli EGR Italy Awards 2025, i prestigiosi riconoscimenti dedicati ai migliori player del settore confermando ancora una volta la propria leadership, grazie alle dimensioni della sua customer base, alla forte attenzione alla sostenibilità e al gioco responsabile, e ai continui investimenti in innovazione..

Oltre al premio “Operatore dell’anno”, Sisal ha vinto anche nelle categorie “Operatore modello di diversità e inclusione”, “Operatore sports betting” e “Operatore omnichannel”, dimostrando così la qualità dell’offerta e l’attenzione verso il consumatore grazie all’impegno sui temi D&I dell’Azienda e al successo della strategia omnicanale.

Il primo posto assoluto nella categoria “Operatore modello di diversità e inclusione” è un riconoscimento dell’impegno dell’azienda su tutte le tematiche di D&I (Gender, Accesibility, LGBTQIA+, Generations, Multiculturalism) e degli importanti risultati ottenuti grazie ad un percorso avviato da anni verso obiettivi ambiziosi come Zero Gender Pay Gap entro il 2030.

Il premio di miglior “Operatore sports betting” è stato conquistato grazie all’ampia e innovativa offerta di scommesse sportive e di funzionalità per un’esperienza che mette sempre il consumatore al centro.Il primo premio nella nuova categoria “Operatore omnichannel”, è stato infine ottenuto grazie all’eccellenza dell’esperienza omnicanale offerta - online e retail - riconosciuta dai consumatori come realmente distintiva e di valore.

“Sono profondamente orgoglioso dei riconoscimenti ottenuti, che rappresentano una conferma importante del percorso che stiamo portando avanti come organizzazione. Questi risultati testimoniano il nostro impegno nel creare un ambiente inclusivo, attento al benessere delle persone e orientato allo sviluppo delle competenze - afferma Marco Tiso, Managing director di Sisal -. È grazie a questa visione che, da 80 anni, Sisal continua a innovare con responsabilità, migliorando costantemente i servizi e offrendo un’esperienza di gioco omnicanale sempre più sicura, coinvolgente e sostenibile. I traguardi raggiunti nell’ultimo anno sono il frutto del lavoro collettivo e rafforzano ulteriormente la nostra determinazione a proseguire con la stessa ambizione e eccellenza”.

EGR Italy Awards ha l’obiettivo di premiare, con cadenza annuale, il meglio

del settore iGaming italiano, riconoscendo e celebrando gli operatori, affiliati e fornitori di servizi che si sono distinti in termini di innovazione, creatività, sostenibilità, customer experience e sviluppo di prodotti.