Esami di maturità 2023, ecco le materie: tutto quello che c'è da sapere

Latino al liceo Classico e Matematica allo Scientifico: iniziano a prendere forma gli esami di maturità, che avranno ufficialmente il via il prossimo mercoledì 21 giugno. Dopo tre anni in cui la verifica di Stato è stata pesantemente modificata a causa dell'emergenza sanitaria, si tornerà nuovamente alle linee definite dal decreto legislativo 62/2017.

Esami 2023

La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi scolastici, avrà inizio alle ore 8:30 di mercoledì 21 giugno 2023. La seconda prova scritta sarà invece quella relativa alle discipline caratterizzanti di ciascun percorso di studio. Infine sarà il turno del colloquio, predisposto e assegnato dalla commissione d'esame, tramite il quale verrà accertato il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dell'esaminando.

Nel corso di tale colloquio, che potrà partire dall'analisi di un testo, un problema, un documento o un progetto, lo studente fornirà anche un'esposizione delle esperienze maturate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nel campo dell'Educazione civica. Le commissioni d'esame saranno composte da un presidente esterno all'Istituto scolastico, oltre che da tre membri interni alla scuola e tre esterni.

I Licei

Nel documento firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara vengono indicate le discipline caratterizzanti di riferimento per l'anno scolastico 2022/2023. Per quanto concerne i licei, al Classico Latino e allo Scientifico Matematica, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo. Per il Linguistico Lingua e cultura straniera 1, per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale) Scienze Umane, per l'Artistico Discipline progettuali caratteristiche di ciascun indirizzo, per il Musicale Teoria, analisi e composizione e infine per il Liceo coreutico Tecniche della danza.

Gli Istituti Tecnici

Queste, invece, le discipline relative agli Istituti tecnici. Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo. Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi di "Informatica e Telecomunicazioni" e progettazione multimediale per l'indirizzo "Grafica e comunicazione".

Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia". Per gli Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti) Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo "Servizi commerciali", Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", articolazione Industria.

La terza prova riguarderà esclusivamente gli indirizzi che la prevedono (sezioni Esabac, Esabac techno ad opzione internazionale, scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena).

La valutazione finale si articolerà sui 100 punti a disposizione della commissione: 40 punti massimi per il credito scolastico, 20 per il primo scritto, 20 per il secondo scritto, 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60/100.