Esplosione Calenzano, IT-alert in azione per la prima volta: com'è andato il primo test reale

Nonostante il fatto che ci si trovi ancora in una fase di rodaggio del sistema, IT-Alert è entrato in azione per la prima volta in assoluto in concomitanza del grave incidente avvenuto nello stabilimento di Calenzano, in provincia di Firenze, durante la giornata di ieri, lunedì 9 dicembre.

Stando a quanto riferito dai cittadini che si trovavano in un raggio di 5 chilometri dal deposito di carburanti Eni, il messaggio di pericolo è stato ricevuto intorno alle ore 11.45: ad occuparsi dell'invio, come previsto in casi del genere, sono stati i tecnici della Protezione civile preposti al controllo del sistema.

A dare comunicazione dell'avvenuta diffusione dell'allarme è stato in primis il profilo ufficiale X di IT-Alert: come avvenuto anche nei test che si sono svolti un po' ovunque nel nostro Paese, tutto è partito da un'allerta sonora sugli smartphone accesi di quanti si trovavano entro 5 chilometri dal luogo dell'incidente.

Dopo il segnale, ben diverso dalle suonerie classiche sia per tipologia che per intensità, sui display dei dispositivi elettronici è comparso il messaggio di allarme inviato dalla Protezione civile, scritto tanto in italiano quanto in inglese. "ALLARME PROTEZIONE CIVILE 09/12/2024 ore 11.25. Incidente nell impianto industriale Eni Spa con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di Calenzano (Firenze), in Via Erbosa n.29" , si legge nel testo dell'allerta.Per concludere in questo modo: "Trova riparo al chiuso e non avvicinarti all impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle Autorità" .

Il sistema pubblico di allerta ha funzionato a dovere, quindi, anche se in realtà bisogna sottolineare il fatto che l'allarme è stato lanciato troppo tempo dopo la deflagrazione, che si è verificata intorno alle ore 10.15: un ritardo che ha fatto storcere il naso a tanti, visto che a seconda della situazione si sarebbe potuto rivelare estremamente pericoloso per l'incolumità delle persone, ma è vero anche che l'intero sistema è ancora in fase di test, per cui c'è di sicuro qualcosa da calibrare nei prossimi mesi.

Proprio nella mattinata di ieri, infatti, era in programma un test in Emilia-Romagna relativo al collasso di una diga, ovviamente annullato per via dell’incidente di Calenzano. Le ultime simulaziuoni dell'anno sono in calendario per domani, 11 dicembre, sempre in Emilia Romagna: alle ore 10.00 allerta per "incidente rilevante nello stabilimento Brenntag S.p.a.

"collasso della diga di Ridracoli (FC)"

a Bentivoglio (BO)", e alle ore 12.00, col coinvolgimento dei comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna e Santa Sofia.