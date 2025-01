Ex sciatrice olimpica spara al vicino. Il folle gesto a Torino

Carabinieri eseguono i rilievi nella villa dove l'ex sciatrice Vera Schenone, ha sparato al vicino Stefano Milanese ferendolo gravemente

Nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio, un grave fatto di cronaca ha scosso la tranquilla provincia di Torino. Il movente sarebbere un non meglio precisato “dissidio di vicinato“, come accade di frequente, ma questa volta si è andati molto oltre. Vera Schenone, 84 anni, ex sciatrice olimpica, ha sparato al vicino di casa Stefano Milanese, 52 anni, ferendolo all'addome e ad un braccio. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino.

Il fatto

L’episodio è accaduto in strada Cantamerla, zona precollinare di Moncalieri, quasi al confine con il Comune di Torino. Ora sul fatto stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni intorno alle 14.30, al culmine di una lite, l’anziana donna ha preso la pistola regolarmente detenuta dal marito, è uscita da casa ha raggiunto la villa accanto, è entrata dall’ingresso principale e ha aperto il fuoco contro Milanese. Avebbe premuto il grilletto almeno quattro volte. Ora i Carabinieri, intervenuti dopo una chiamata di altri vicini, stanno interrogando l'ex sciatrice e il marito, per cercare di capire cosa abbia portato a questo folle gesto. La donna al momento è accusata di tentato omicidio.

Chi è la sciatrice

Nata a Torino nel 1940, a soli 15 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante. Si classificò rispettivamente 36esima e 29esima nelle prime due gare, mentre non terminò la terza. Era l’atleta più giovane della squadra azzurra. È stata sei volte campionessa italiana.

La vittima

Come riportato da La Stampa Stefano Milanese è un ingegnere, laureato al Politecnico di Torino, con Master alla Erasmus University di Rotterdam.

Ha lavorato al Centro Ricerche Fiat, poi per 18 anni in società di consulenza, prima in Inghilterra poi in Italia. Con la Schenone, viene raccontato da alcuni vicini, i rapporti erano tesi da tempo, ma nessuno avrebbe immaginato un epilogo del genere.