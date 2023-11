Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, fermati presunti scafisti

Erano sbarcati a Ravenna lo scorso lunedì, scendendo dalla nave ong Ocean Viking che li aveva soccorsi in mare dopo la partenza dalla Libia su imbarcazioni di fortuna. E dovranno a quanto sembra rispondere del reato di favoreggiamento in concorso dell'immigrazione clandestina. Protagonista della vicenda, stando a quanto riporta stamani il quotidiano Il Resto del Carlino, sono due migranti di 39 e 24 anni originari del Sudan. I due sono sospettati di essere scafisti ed erano finiti in manette pochi giorni fa. E se nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto il rilascio, ha comunque convalidato il fermo sulla base degli indizi emersi a loro carico. Iniziando a quanto sembra da alcuni video registrati da altri migranti, nei quali si vedrebbero i due stranieri alla guida di altrettanti barconi prima di essere soccorsi dalla Ocean Viking insieme agli altri. Al momento dello sbarco nella città romagnola, erano dunque stati arrestati.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza del gip, "emigrando in proprio e favorendo se stessi, i due indagati hanno finito per favorire l’altrui emigrazione illegale. Si ritiene di ravvisare a carico degli indagati, la gravità indiziaria". Interrogati dal pubblico ministero, gli arrestati hanno deciso di rispondere descrivendo "modalità simili di accesso al viaggio" . E cioè "dall’organizzazione facente capo a ignoti malviventi libici" per proseguire con "la trafila seguita prima di essere condotti sulla spiaggia d’imbarco" . Per finire con il "pagamento del prezzo" e le "pagamento del prezzo" . Entrambi hanno "ammesso di avere condotto il barcone" dopo essere stati portati "a un certa distanza dalla costa con un’altra barca guidata dagli organizzatori libici" .