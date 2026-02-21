Da Federica Pellegrini a Francesca Barra: sui social il dolore del vip per la morte di Domenico

La morte del piccolo Domenico ha scosso l’Italia intera. Il bambino, al centro di una drammatica vicenda legata a un trapianto di cuore risultato danneggiato, non ce l’ha fatta. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone nel nostro Paese. Intorno alla sua famiglia si è stretto un abbraccio collettivo, fatto di preghiere, speranze e messaggi di sostegno. Messaggi arrivati non solo da cittadini comuni, ma anche da esponenti delle istituzion i, del mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Il cordoglio dei vip

Sui social è intervenuta anche la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice di Belve:

“Forse adesso le telecamere dovrebbero spegnersi e lasciare all’intimità della famiglia il fine vita di Domenico, un bambino che non dimenticheremo. I fari puntati ora dovrebbero restare accesi solo sulle responsabilità”.

Parole forti anche dalla giornalista Myrta Merlino: “Domenico non ce l’ha fatta. Alla madre l’ergastolo del dolore. Adesso non resta altro che fare definitiva chiarezza sulle responsabilità di questa atroce vicenda”.

Tra le personalità che hanno voluto lasciare un pensiero di profondo cordoglio, anche l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha scritto sui suoi social: “Ciao Domenico. Questa notizia, l’ultima di una lunga serie che non dovrebbero mai arrivare, mi strazia l’anima!! Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui!! Mi stringo forte a questa donna, mamma, che posso solo lontanamente immaginare cosa stia provando. Rip Piccolino.”

La giornalista Francesca Barra ha ricordato un abbraccio simbolico con la mamma del piccolo: “Non dimenticherò mai questo abbraccio. Dentro c’è tutto: amore, speranza, dolore. (…) Se qualcosa deve restare, non sia la retorica del dolore, ma la sua funzione: obbligarci a cambiare ciò che non funziona. Perché un bambino non può morire così. E non deve accadere di nuovo”.

Anche Francesca Manzini ha voluto lasciare un pensiero carico di affetto: “Per te Domenico dolce anima, per te Patrizia, non dimenticheremo questa ingiusta testimonianza”. Commosso anche il messaggio di Elisabetta Gregoraci: “Non ci sono parole per quello che è accaduto… Domenico era diventato il bambino di tutti noi… Un dolore straziante, enorme…”.

Eva Grimaldi ha scritto: “Una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto leggere… nessun bambino dovrebbe pagare per errori altrui… e noi non ti dimenticheremo”. Tra i messaggi anche quelli di Stefania Orlando, che ha sottolineato la volontà della madre di creare una fondazione e ha invitato a promuovere la donazione degli organi, e di Luca Abete, che ha parlato di una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere.

Il coreografo Luca Tommassini ha scritto: “Il mio pensiero va ai genitori… Finita la speranza… poi arriveranno le responsabilità. E mi auguro… che chi ha sbagliato paghi! E che questo bimbo abbia giustizia!”.

Tra i messaggi di vicinanza alla famiglia sono arrivati anche quelli di altre personalità: Monica Guerritore: “Il pensiero commosso di tutti noi sostenga questa madre coraggiosa e la carezza di una mano d’angelo che accompagni con dolcezza il piccolo bambino in cielo.” Guenda Goria ha condiviso un messaggio carico di dolore e umanità: “In questi giorni non posso guardare il telegiornale, per il troppo dolore. Ho sperato con tutta l’anima che ci fosse una nuova possibilità per il piccolo Domenico. So cosa significa tenere stretto tra le tue mani quelle di tuo figlio che combatte in un letto di ospedale… Ma questa vicenda è troppo, troppo, troppo dolorosa… Ti amiamo bimbo magico.”

Samantha De Grenet ha voluto esprimere il sentimento di un Paese intero: “L’Italia intera oggi piange per la morte di questo bimbo meraviglioso insieme alla sua famiglia. Una storia drammaticamente allucinante… Ci saranno lacrime di dolore ma poi questo angelo dovrà avere giustizia.”

Un dolore che diventa richiesta di verità

La vicenda

del piccolo Domenico non è solo una tragedia familiare, è diventata una ferita collettiva. In migliaia hanno espresso cordoglio e rabbia. Ma insieme al dolore emerge una richiesta chiara, fare piena luce su quanto accaduto.