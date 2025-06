Federlegno, così le aziende investono nella green economy

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla formazione al fine vita dei prodotti, passando per la circolarità dei materiali e l’adeguamento normativo a cui si aggiungono progetti e azioni concrete che testimoniano un impegno strutturato e condiviso: FederlegnoArredo ha presentato il Bilancio di Sostenibilità in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Azioni che si traducono in 980 ore di formazione erogate ai dipendenti, 8 progetti europei attivi, 45 webinar gratuiti per gli associati sono solo alcuni dati di un percorso volontario che mette al centro la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“La sostenibilità, per FederlegnoArredo e per le aziende che rappresenta, non è una moda né un obbligo, ma una visione di lungo periodo che si concretizza nel quotidiano, grazie soprattutto a un’azione sistemica della filiera legno-arredo, leader sui temi dell’economia circolare e promotrice di uno sviluppo economico che si fonda sul rispetto dell’ecosistema e del capitale umano – spiega il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin -. Il Bilancio di Sostenibilità 2024 non è soltanto una fotografia di ciò che abbiamo fatto, ma vuol essere anche una bussola per orientare le scelte future”.

NORMATIVE EUROPEE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il 2024 è stato un anno cruciale per l’avanzamento della transizione ecologica nella filiera del legno-arredo che, in alcuni casi, ha visto il proliferare di norme e regolamenti così impattanti sul settore da diventare un ostacolo e rappresentare un problema di competitività: il supporto alle imprese nell’interpretazione delle normative è uno dei fronti strategici su cui FederlegnoArredo è impegnata.

Sempre nel 2024, la Federazione ha intensificato il presidio sulle normative europee, sostenendo le imprese nell’implementazione del nuovo Regolamento sull’ecodesign (ESPR), strumento destinato a incidere in profondità sul ciclo di vita dei prodotti. Il lavoro si è concentrato anche sulla normativa imballaggi e sul Regolamento Ue contro la deforestazione, tutti elementi centrali per la competitività del comparto. Per questo ha predisposto linee guida operative, tavoli di confronto e un’azione costante di rappresentanza a Bruxelles, collaborando con le istituzioni per garantire un’applicazione delle norme efficace, proporzionata e coerente con le specificità della filiera.

Nel 2024 c’è stato l’avvio della creazione di un Consorzio per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per l’arredo, scelta strategica che anticipa possibili obblighi normativi ed è una svolta nella gestione del fine vita dei prodotti, promuovendo modelli di riuso, filiere del riciclo e nuove opportunità di business. Nel 2025 il Consorzio ha sottoscritto un accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, per analizzare i flussi e la composizione dei rifiuti del comparto.

CASE HISTORY E TESTIMONIANZE

Per rendere tangibile l’impatto dell’azione intrapresa il Bilancio di Sostenibilità presenta una selezione di aziende associate che hanno intrapreso percorsi virtuosi in ambito ambientale, sociale e organizzativo anche grazie al supporto di FederlegnoArredo. Un patrimonio di esperienze che dimostra come la sostenibilità possa essere non solo un valore, ma anche un fattore competitivo.

“Ci auguriamo che queste pagine siano in grado di restituire il senso del lavoro svolto in un anno particolarmente complesso per la nostra filiera, un anno in cui, accanto alle sfide quotidiane del fare impresa, abbiamo continuato a porre al centroper il settore - conclude- Il dialogo con gli stakeholder, il presidio normativo, la formazione delle nuove generazioni, la promozione del Made in Italy e la transizione ecologica sono le direttrici su cui continueremo a lavorare, forti di una visione condivisa”.Tutti i contenuti del Bilancio di Sostenibilità 2024 sul sito di FederlegnoArredo