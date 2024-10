Federlegno: "Deforestazione, bene la proposta di rinvio della Commissione Ue"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Commissione europea ha proposto un rinvio di 12 mesi per l’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione Eudr che è prevista dal 30 dicembre 2024, rispondendo a quanto richiesto da FederlegnoArredo insieme ad altre associazioni europee.

“La proposta di proroga di un anno decisa dalla Commissione europea per l’entrata in vigore del Regolamento risponde, almeno in parte, alle richieste che come Federazione, anche insieme alle associazioni europee, abbiamo sempre rivolto alle istituzioni, affinché le finalità condivisibili di una misura non avessero come unico risultato pratico la sua non applicabilità e un eccesso di burocratizzazione per le imprese”, commenta infatti FederlegnoArredo in nota.

“Le aziende del legno-arredo sono convintamente al fianco dell’Europa nella battaglia contro la deforestazione - aggiunge -, ma con tempi e modi che consentano alle imprese di fare davvero la propria parte.

Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità per trovare in questo anno di proroga le