Federlegno a Ecomondo: transizione sostenibile e condivisa

FederlegnoArredo e la transizione sostenibile, un impegno che guarda al futuro confermato dalla partecipazione per il terzo anno consecutivo a Ecomondo, l’evento internazionale di riferimento per la green e circular economy, in programma dal 4 al 7 novembre prossimi al quartiere Fieristico di Rimini. La Federazione - presente in Hall Sud, stand 107 - sarà protagonista di un calendario di appuntamenti dedicati ai principali temi ambientali e normativi che interessano il settore legno-arredo, a sostegno delle imprese della filiera del design verso modelli produttivi sempre più sostenibili che, pur in linea con le nuove direttive europee, consentano una reale sostenibilità economica e sociale delle misure.
Il 2025 è infatti un anno cruciale per il settore, con l’entrata in vigore di regolamenti come il Ppwr sugli imballaggi, l’Eudr sulla deforestazione di cui non sono ancora ben definiti i contorni e la Responsabilità estesa del produttore che vede la Federazione e le aziende dell’arredo impegnate in un progetto concreto che anticipa un possibile obbligo di legge.
“La presenza a Ecomondo non è solo testimonianza, ma rappresentanza su temi chiave dell’economia circolare, a partire dalla tracciabilità delle materie prime, alla progettazione responsabile - spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo -. La sostenibilità è un percorso condiviso che si costruisce insieme alle imprese e alle istituzioni, italiane ed europee con coerenza e visione. È questa la direzione che vogliamo rafforzare a Ecomondo, portando la voce di un settore che pur eccellendo sui temi della sostenibilità è pronta a migliorarsi ancora, in un quadro che sappia però tener conto della reale fattibilità di ogni misura. Un impegno che richiede coerenza, dialogo con l’Europa e la volontà di costruire un sistema industriale competitivo. Essere a Ecomondo è un’occasione per confrontarci con esperti e istituzioni, e ribadire che la transizione ecologica si costruisce attraverso un’azione di sistema”.
GLI APPUNTAMENTI IN FIERA
4 novembre - Innovazione e progetti europei (Sala Camelia 1° piano Hall B6, ore 10). La Federazione è coinvolta attivamente in molti progetti europei, a partire da EcoReFibre che punta a individuare un approccio di economia circolare per riciclare gli scarti di legno trasformandoli in pannelli di fibre e nuovi prodotti edilizi. Se ne parlerà durante il workshop “Guidare la transizione circolare nell'UE: recuperare valore dalle materie prime seconde” e all’evento “Soluzioni tecnologiche per il recupero delle risorse da prodotti e materiali a fine vita nel Mediterraneo”, per esplorare come le nuove tecnologie possano aumentare la circolarità delle risorse.
5 novembre - Nuovo Regolamento Ppwr: il contributo degli imballaggi in legno (Sala Tulipano, Hall B6, ore 10.30). A febbraio 2025 è entrato in vigore il Regolamento Ue sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, volto ad armonizzare le norme europee e a promuovere riuso e riciclo. Il tema sarà approfondito durante l’evento organizzato da Assoimballaggi di FederlegnoArredo. Si discuterà di riciclabilità, riutilizzo e compostabilità degli imballaggi in legno e sughero e verranno presentati i risultati di uno studio Lca condotto con l’Università di Firenze sui pallet in legno su misura. La ricerca evidenzia il valore ambientale di questi imballaggi, prevalenti nel mercato italiano.
6 novembre - Responsabilità Estesa del Produttore: il progetto italiano (Sala Ravezzi 2 Hall Sud, ore 14:15). Mentre in tutta Europa si sviluppano i sistemi di EprR in un numero crescente di settori, come previsto per legge, e si mettono a punto nuove strategie di ecodesign, le aziende del legno-arredo associate a FederlegnoArredo si sono preparate volontariamente ad affrontare questa trasformazione. Se ne parlerà nel corso dell’evento organizzato da FederlegnoArredo e dal Consorzio Nazionale Sistema Arredo , in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo & Reteambiente. Il Cnsa, nel 2025 ha siglato un accordo di programma con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dando così il via a una sperimentazione sui diversi sistemi di raccolta e riciclo dei prodotti di arredo in quattro città campione, destinata a raccogliere dati, opinioni e buone pratiche per migliorare la gestione dei mobili a fine vita.
7 novembre - EUDR: attuazione del Regolamento deforestazione (Agorà Augusto - Bioeconomy Area Hall D1, ore 10). FederlegnoArredo sarà presente al convegno “Transizione ecologica, foreste e filiere agroindustriali: l’attuazione del regolamento deforestazione (EUDR)”, organizzato da Confagricoltura.