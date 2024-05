Fiera Milano, ricavi in aumento del 50% nei primi tre mesi dell'anno

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2024 che segnano una crescita rispetto al primo trimestre del 2023 con ricavi in aumento del 50% e Ebitda in significativo miglioramento. I ricavi sono pari a 72,4 milioni di euro, in aumento di 24,2 milioni rispetto al primo trimestre 2023; l'Ebitda a 25,7 milioni di euro, in miglioramento di 16,8 milioni; il risultato netto a 7,6 milioni di euro rispetto agli 8,4 milioni del 2024 mentre l'indebitamento finanziario netto ante effetti Ifrs 16 segna, al 31 marzo 2024, una disponibilità finanziaria netta a 77,6 milioni di euro, rispetto agli 80,9 milioni al 31 dicembre 2023.

“I primi mesi del 2024 mostrano risultati positivi e in crescita grazie al buon andamento delle manifestazioni annuali e alla presenza in calendario della biennale Mostra Convegno Expocomfort. In particolare, le mostre direttamente organizzate hanno registrato un aumento dei ricavi pari al 30%. La buona performance delle attività fieristiche e congressuale è supportata anche dall’incremento della vendita dei servizi” commenta Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Spa.

“Tutto ciò dimostra sempre più l’importanza di fiere e congressi che ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese - aggiunge -. I risultati del primo trimestre confermano, inoltre, l’avvio positivo dell’esecuzione del piano strategico e del nuovo piano di sostenibilità integrato 2024-2027. Ora guardiamo con fiducia al futuro. Il Gruppo conferma le proiezioni finanziarie per l'anno in corso che prevedono il raggiungimento di un Ebitda al 31 dicembre 2024 compreso tra 65 e 75 milioni di euro”.

Nei primi tre mesi di quest’anno si sono svolte 16 manifestazioni fieristiche (15 in Italia e una all’estero, 6 direttamente organizzate e 10 ospitate), 29 eventi congressuali (di cui 7 con annessa area espositiva) per un totale di 361.370 metri quadrati totali occupati.I ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia nei primi tre mesi dell’anno si attestano a 64,7 milioni di euro con un incremento di 24,1 milioni di euro rispetto al Q1 2023 con 15 manifestazioni fieristiche.

A gennaio, Fiera Milano ha organizzato la prima edizione di Milano Home, nuovo format della manifestazione dedicata al mondo dell’abitare e all’home décor con oltre 570 brand presenti, il 35% dall’estero. In contemporanea, si è svolta Quick&More - Home Supplies Exhibition, l'evento dedicato alla distribuzione di articoli casa, decorazioni per le festività ed oggettistica rivolto ai rivenditori, seguito da PTE – Promotion Trade Exhibition, dedicata al mondo dell’oggetto pubblicitario, che ha riunito oltre 110 aziende e brand da 12 Paesi.

A febbraio sono tornate le manifestazioni del settore moda - tra cui Milano Unica, con 508 aziende espositrici e un incremento del 7% sull’edizione precedente - con una partecipazione

complessiva di 5.886 aziende visitatrici (+11%) e Mido, fiera internazionale dell’occhialeria, che ha occupato 7 padiglioni e contato più di 1.200 espositori ecirca 40mila presenze: +11% rispetto allo scorso anno. Le mostre dell’accessorio moda, Milano Fashion&Jewels (accessori, gioielli e bijoux), Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria) e TheOneMilano, salone internazionale dell’outerwear e dell’haute-à-porter, hanno registrato 40.821 operatori da 150 paesi. A seguire si è tenuta Lineapelle con 985 espositori e 25.376 operatori del settore (il 39% dall’estero). Nello stesso mese Fiera Milano ha organizzato Bit-Borsa internazionale del turismo, con un incremento del 7% delle aree espositive, portando all’ Allianz MiCo oltre 200 espositori provenienti da 66 Paesi. Infine, MyPlant & Garden e Filo: la prima, appuntamento internazionale dell’orto-florovivaismo, con 680 espositori e 25.000 presenze; la seconda, unica rassegna internazionale dedicata all’eccellenza dei filati e delle fibre.

A marzo Fiera Milano ha ospitato la 43esima edizione di Mostra Convegno Expocomfort (MCE), punto di riferimento per le tecnologie più innovative della climatizzazione e dell'efficienza energetica con 1.300 espositori e 121.000 visitatori, più del 30% proveniente dall’estero.

I ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Estero sono stati pari a 0,9 milioni di euro. A febbraio, Fiera Milano, presente in Sudafrica con la sua società Fiera Milano Exhibitions Africa, ha organizzato Investec Cape Town Art Fair, la più importante fiera di arte contemporanea in Africa giunta alla undicesima edizione, che ha ospitato 115 gallerie da 24 paesi, con 400 artisti provenienti da oltre 50 nazioni di tutto il mondo e richiamato 30.000 visitatori.

Molto positivi i risultati per il settore operativo Congressi, con 29 eventi realizzati nei primi tre mesi dell’anno (di cui 7 relativi a convegni con annessa area espositiva): i ricavi si sono attestati a 9,3 milioni di euro, rispetto ai 8,8 milioni nel 2023. La variazione in aumento di 0,5 milioni di euro è riconducibile prevalentemente alla presenza della convention Zurich e dei congressi internazionali Oracle CloudWorld Tour Milano, European Breast Cancer Conference e Fif, Salone professionale di Fisioterapia.

Nel corso del 2024, Fiera Milano procederà - si sottolinea in una nota - nell’esecuzione della strategia di crescita delineata nel Piano Strategico 2024-2027, concentrando i suoi sforzi su quattro dimensioni strategiche fondamentali: il rafforzamento del portafoglio di manifestazioni, l'espansione delle attività congressuali, la trasformazione in un fornitore di servizi integrato e lo sviluppo del business dell'intrattenimento.