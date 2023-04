Il figlio di Beckham cucina il ragù con un tappo di sughero: l'ira dei bolognesi

Può il figlio di un ex-calciatore apprezzato in tutto il mondo attirare l'ira e lo scherno dei buongustai italiani ed internazionali, iniziando dai bolognesi? Evidentemente sì, se il ragazzo in questione pubblica sui social network una foto che lo ritrae impegnato a preparare il ragù alla bolognese. Il motivo? Nella pentola, insieme alla carne e alle verdure tritate, ha aggiunto anche un tappo di sughero che a suo avviso renderebbe la cottura degli ingredienti più saporita.

Protagonista della bizzarra vicenda è Brooklyn Beckham, primogenito di David Beckham e Victoria Adams, che a quanto pare ha scoperto la passione per la cucina. L'erede dell'ex-centrocampista del Real Madrid e dell'Inghilterra (che in carriera ha vestito anche la casacca del Milan in due riprese, fra il 2009 e il 2010) possiede un account Instagram da oltre quindici milioni di "followers", sul quale si diverte periodicamente a pubblicare video, immagini e ricette culinarie.

E in uno degli ultimi post si è divertito a ritrarsi mentre preparava il ragù, portando in braccio il proprio cane. Non si tratterebbe però dell'unica stranezza: gli utenti più acuti non hanno fatto a meno di notare come nella casseruola fosse presente anche un tappo di sughero, di quelli utilizzati per sigillare le bottiglie di vino. Una peculiarità che non è passata inosservata: c'è chi ha pensato ad un errore o ad una dimenticanza, ma è stato lo stesso Brooklyn a confermare come si fosse trattato di un gesto intenzionale. E ha anzi "rilanciato", rispondendo a chi gli chiedeva conto dell'iniziativa. “Ho appena fatto una ricerca su internet e ho letto che altri chef esperti usano i tappi di vino quando cucinano la carne - si legge - non c’è da sorprendersi, servono per rendere tutto più tenero".