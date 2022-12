Frattini, il cordoglio del Cav: "Affrontava col sorriso problemi complessi"

Il mondo della politica piange Franco Fattini, presidente del consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri. Frattini, scomparso all'età di 65 anni, era da tutti considerato un grande servitore dello Stato. Un uomo delle istituzioni che, nel corso della sua carriera, ha sempre ricoperto ruoli cruciali con capacità, impegno e dedizione.

Il ricordo di Berlusconi

Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, durante i governi di Silvio Berlusconi, Frattini è stato per due volte ministro degli Esteri. Ha ricoperto, tra gli altri, anche la carica di vicepresidente della Commissione Europea e di Commissario per la Giustizia dell'Ue.

Proprio Berlusconi è stato tra i primi a ricordare Frattini. " È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Ester i", ha scritto su Instagram.

" Di lui – ha proseguito il leader di Forza Italia - ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato". "Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari ", ha aggiunto Berlusconi.

Politica in lutto per Frattini

" La morte del Presidente Franco Frattini mi addolora profondamente. La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni ", ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. " In Parlamento, alla guida di importanti ministeri, come Componente della Commissione della Unione Europea, nella autorevole presidenza del Consiglio di Stato e nell'impegno politico, culturale, amministrativo, la sua presenza è sempre stata da tutti apprezzata in grande misura. Esprimo ai familiari il più partecipe cordoglio della Repubblica e mio personale, ricordandone le tante occasioni di incontro e di collaborazione ", ha concluso, in una nota diffusa dal Quirinale

Una persona garbata, intelligente e, come ripetuto più volte da più voci, un uomo delle istituzioni. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare Frattini. " Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione ", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio.

L'attuale ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un grande abbraccio alla famiglia dell'amico ed ex collega. " La scomparsa di Franco Frattini rende molto triste questo Natale. Ci lascia un grande servitore dello Stato con il quale ho condiviso tanti momenti importanti della politica italiana. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Franco, riposa in pace ", ha twittato Tajani.

"Un uomo delle istituzioni"

Anche la Farnesina piange la scomparsa dell'ex Ministro degli Esteri: " L'Italia perde un leader capace di interpretare con profondo senso dello Stato quei valori di dialogo e cooperazione a fondamento della diplomazia italiana ".

" Addolorato e sconcertato per l'improvvisa scomparsa di Franco Frattini ", ha dichiarato in un post su Twitter Raffaele Fitto, ministro per le Politiche Europee, commentando la morte del presidente del Consiglio di Stato. " Al Governo insieme ho potuto apprezzare le sue doti umane e politiche. Un vero servitore dello Stato ", ha concluso.

" Con la scomparsa di Franco Frattini l'Italia perde un uomo che ha raggiunto i massimi livelli in politica come in magistratura grazie alla sua grande competenza, riconosciuta anche a livello internazionale. Ai suoi cari giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore ", ha dichiarato il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati.

" Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perchè sei sempre stato una persona speciale e straordinaria ": è questo l'omaggio del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Le ultime cariche

Lo scorso gennaio il nome di Frattini era tra quelli circolati quale possibile candidato indicato dal centrodestra per l'elezione del presidente della Repubblica. A 27 anni Frattini era già avvocato dello Stato e poi magistrato del Tar Piemonte. Nel 1986 diviene consigliere di Stato e viene nominato consigliere giuridico del Ministero del Tesoro.

Il 21 aprile 2021 viene nominato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Il 14 gennaio 2022 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa lo elegge all'unanimità Presidente del Consiglio di Stato al posto di Filippo Patroni Griffi, precedentemente eletto giudice della Corte costituzionale; entra in carica il 29 gennaio successivo.