Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"

Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10.

I pm hanno infatti fatto notificare nel primo pomeriggio di oggi ai carabinieri un avviso di interrogatorio per il 38enne. Per lui è stato anche cambiato il capo di imputazione togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Ora è quindi indagato per omicidio volontario e non più per omicidio in concorso. Tra l'altro, la stessa procura sta per sollecitare alla procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.

È la seconda volta che i titolari dell'indagine onvocano Sempio in procura, ma quasi un anno fa - il 20 maggio 2025 - non si presentò per un cavillo burocratico. I suoi legali (allora Angela Taccia e Massimo Lovati) sostennero infatti che mancasse l'avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.

"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva, tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", ha spiegato l'avvocato

Taccia, che ora assiste Sempio assieme al legale Liborio Cataliotti. Da quanto si può intuire, Sempio potrebbe decidere di non rispondere, poiché le indagini non sono state ancora chiuse con il deposito di tutti gli atti.