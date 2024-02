Gino Cecchettin, a breve l'uscita del libro dedicato alla figlia: "Cara Giulia"

Si torna a parlare di Giulia Cecchetin, la ragazza di 22 anni uccisa l'11 novembre scorso per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, dopo l'annuncio della prossima uscita di un libro su di lei scritto dal padre Gino. "Cara Giulia", questo sarà il titolo del testo che verrà esposto nelle librerie a partire dal prossimo 5 marzo, con pubblicazione Rizzoli.

Un modo per reagire

Per Gino Cecchettin, autore del libro, si è trattato di un modo per affrontare il dolore della perdita di uno dei suoi figli, ma non solo. La stesura del libro è stata vista anche come un mezzo per fare rumore e continuare a parlare della tragedia che si è abbattuta su Giulia.

" Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico ", sono alcune delle parole trascritte da Gino Cecchettin, che dal giorno della morte di Giulia ha cercato di diventare un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. " Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma non sei più solo questo. Tu dopo quanto è successo sei anche la Giulia di tutti, quella che sta parlando a tutti. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si pongano le mie stesse domande" , afferma Cecchettin.

Da qui la decisione di scrivere un libro che possa avvicinare ancora di più le persone alla vicenda di Giulia e di molte altre donne. " Provo ad analizzare dove abbiamo sbagliato, soprattutto noi genitori, padri e madri, dove siamo stati poco presenti e non siamo riusciti a educare i figli all'amore, al rispetto, alla comprensione, ma li abbiamo forse educati a una modalità di vita incentrata sul possesso" , dichiara Gino Cecchettin, come riportato da Leggo.it.

Il libro

Edito da Rizzoli, "Cara Giulia" uscirà il prossimo 5 marzo 2024. Si tratta di un lavoro realizzato da Gino Cecchettin e Marco Franzoso, autore de "Il bambino indaco" e "L'innocente". Il libro è in realtà una lunga lettera che il padre scrive alla figlia, ponendosi interrogativi e provando a darsi delle risposte.