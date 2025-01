Il messaggio della Meloni sulla Shoah: "Abominio nazista che trovò la complicità dei fascisti"

Facebook

Ascolta ora 00:00 00:00

La Shoah fu un "abominio nazista che trovò la complicità dei fascisti": queste le parole di Giorgia Meloni in occasione della Giornata della Memoria e dell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz."L'antisemitismo non è stato sconfitto con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. È una piaga che è sopravvissuta alla Shoah, ha assunto declinazioni diverse e si propaga attraverso strumenti e canali nuovi. Combattere l'antisemitismo, in tutte le forme in cui si manifesta, antiche e moderne, è una priorità di questo Governo" il messaggio del primo ministro: "Impegno mai venuto meno e che intendiamo portare avanti con forza e determinazione, anche attraverso l'elaborazione della nuova Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo, un documento articolato e di scenario che fissa obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre società".

La Meloni ha condannato senza mezzi termini l'orrore della Shoah, con uomini, donne, bambini e anziani strappati dalle loro case, costretti a lasciare tutto, portati nei campi di sterminio e uccisi solo perché di religione ebraica: "Un piano la cui premeditata ferocia fa della Shoah una tragedia che non ha paragoni nella storia. Un piano, quello condotto dal regime hitleriano, che in Italia trovò anche la complicità di quello fascista, attraverso l'infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni. Un abisso a cui si contrappose il coraggio di tanti Giusti, che non esitarono a disobbedire e a rischiare la propria stessa vita per salvare quella di migliaia di innocenti".

Ma non mancano le tensioni. Nella notte sulla Piramide Cestia e altri edifici di Roma è comparsa una scritta contro le organizzazioni non governative ree di essere prevenute nei confronti dello Stato ebraico:"Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere". Una frase rivolta contro le ong definite "antisemite" come Amnesty (trasformata in forma di dileggio in "Amnesy") e Emergency (a sua volta diventata "Hypocrisy"). E ancora nel mirino l'Anpi, Medici senza frontiere, la Croce Rossa internzionale.

Un messaggio duro nella Giornata della memoria, che riaccende il dibattito sul passato ma anche sul presente. Amnesty ha condannato l'attaccato con il portavoce Riccardo Noury: "L'antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un'organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole". Il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo ha affermato: "Il sonno della ragione, oltre ai mostri, genera anche alcuni imbecilli.

Un vile e provocatorio delirio che si qualifica da sé essendo anonimo. Auspico che le autorità individuino al più presto gli autori. Mi spiace per loro, ma oggi è un Giorno della Memoria alla luce dell'unità e della responsabilità".