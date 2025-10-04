Abbonati
In evidenza
Nazionale

I ProPal pronti a invadere Roma. E scatta l'allarme infiltrati

Dopo i tre giorni di piazze, manifestazioni e scontri, a Roma oggi si incontrano decine di migliaia di persone e la mente va al 5 ottobre 2024

I ProPal pronti a invadere Roma. E scatta l'allarme infiltrati
00:00 00:00

A Roma sono attese diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale di questo pomeriggio per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati.

Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sfilerà da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza sarà imponente.

Articolo in aggiornamento

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica