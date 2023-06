"I regimi comunisti...". La provocazione del sindaco su piazza Tienanmen

Perché dei crimini compiuti dai regimi comunisti in tutto il mondo si parla in generale molto meno rispetto a quelli commessi dai nazi-fascisti? Se lo chiede il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in una riflessione pubblicata nelle scorse ore sui propri canali social. Una domanda nata a margine del trentaquattresimo anniversario della protesta di piazza Tienanmen, che nel 1989 causò diverse centinaia di morti e migliaia di feriti fra gli studenti ed i cittadini che manifestavano contro il governo della Cina post-Mao. "Chiedevano maggiore democrazia. Chiedevano libertà di espressione, di riunione e di stampa, trasparenza nell’apparato amministrativo e lotta alla corruzione - ha scritto il primo cittadino di centrodestra - le loro richieste non vennero ascoltate, ma represse brutalmente. Eppure, nonostante l'enorme impatto e la risonanza globale di questi tragici eventi, sembra che il mondo abbia fatto di tutto per dimenticare. I fatti di Tienanmen sono stati spesso ridotti a una nota a margine, un capitolo minore nei libri di Storia".

Tra l'altro ieri, stando a quanto riportato dall'Ansa, quella piazza di Pechino era blindata. E proprio in occasione della ricorrenza, la polizia avrebbe arrestato una decina di attivisti. Il ricordo di quanto accadde trentaquattro anni fa ha spinto Vivarelli ad un'altra considerazione: pur stigmatizzando i totalitarismi di ogni colore politico, ha fatto presente come le vittime causate dai regimi comunisti in tutto il globo siano state numericamente superiori a quella causate dal nazi-fascismo. "Perché siamo così restii a parlare dei crimini commessi dal comunismo, ben più gravi e peggiori di quelli nazi-fascisti, di cui però spesso si parla anche se molto più lontani nel tempo? - ha proseguito - sono stati scritti numerosi libri che documentano gli orrori di regimi comunisti come quello di Stalin in Unione Sovietica o quello di Mao in Cina. Tuttavia, questi racconti spesso vengono ignorati o minimizzati, lasciando spazio a una narrazione che idealizza il comunismo come una sorta di utopia".