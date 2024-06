Il malore in auto poi lo schianto contro il casello di Rosignano: cosa è successo sulla A12

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente stradale avvenuto al casello autostradale di Rosignano sull'A12, in provincia di Livorno, giungono notizie più precise sulle tre vittime del violento scontro. Ad essere estratti con fatica dalle lamiere accartocciate delle tre vettute coinvolte nell'impatto sono stati i corpi senza vita di una coppia di coniugi tedeschi e di un giovane di Pontassieve, città metropolitana di Firenze. Si tratta del 61enne Robert Friendrich Fendt, alla guida dell'auto che avrebbe speronato l'altra macchina, e della moglie Maria Cornelia Schubert, 68 anni, entrambi di Ausburg. Il ragazzo deceduto, il 21enne Marco Acciai, sarebbe stato travolto dalla folle corsa dei due tedeschi mentre era seduto sul sedile anteriore del passeggero di un'altra vettura.

La dinamica dell'incidente

Dalle condizioni in cui sono state ritrovate le macchine, completamente distrutte, non ci sono dubbi che l'auto dei coniugi, una Honda, viaggiasse a una velocità sostenuta. I due tedeschi, come riporta il Corriere Fiorentino, erano diretti verso Roma quando avrebbero tamponato la Fiat 500 dove si trovava il 21enne fiorentino, ferma al casello in attesa che si alzasse la sbarra. Alla guida c'era una donna di 29 anni, rimasta ferita dopo lo scontro. Altre cinque persone hanno avuto bisogno di cure mediche: una donna di 63 anni, due fratelli di uno e sei anni e la madre di 35 anni, che sono stati accompagnati all'ospedale di Livorno. Il casellante, che sarà un importante testimone oculare dell'incidente stradale, non si è ancora ripreso dallo choc.

Il probabile malore alla guida

Dai rilievi effettuati sul posto, gli investigatori non hanno riscontrato segni di frenata da parte della Honda, il che fa pensare a due possibili ipotesi: un malore del conducente o un guasto alla vettura. La scena dello scontro, a quanto pare, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno fornito ulteriori elementi sulla dinamica dell'incidente.

L'auto dei tedeschi è uscita improvvisamente fuori strada colpendo il guardrail e, poi, si è scontrata con le macchine in fila al casello. L'impatto ha fatto sì che la Honda si ribaltasse sul gabbiotto del casello che, staccandosi, ha colpito un'altra vettuta. Unache è costata la vita a tre persone.