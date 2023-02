"Indagine sul naufragio, non sui soccorsi". Il procuratore gela la sinistra

Mentre la sinistra e le Ong polemizzano sul naufragio accaduto in Calabria, costato la vita a decine di migranti partiti dalla Turchia, la procura di Crotone ha aperto un'indagine. Ma non nel verso che vorrebbero dalle opposizioni. Infatti, sebbene non fosse necessario ribadirlo, il procuratore della Repubblica Giuseppe Capoccia ai microfoni dell'Ansa ha voluto precisare: " Stiamo anche vedendo di ricostruire la catena dei soccorsi ma non ci sono indagini su questo. Stiamo ricostruendo tutti i passaggi dall'avvistamento in poi per ricostruire cosa è stato fatto e confrontarlo con quello che si doveva fare che sembra sia stato fatto. Di sicuro le condizioni del mare erano terribili ".

In sostanza, il procuratore ha sottolineato che l'indagine è stata aperta sul naufragio e non sui soccorsi. Gli attacchi strumentali e polemici delle ultime ore, quindi, sono destinati a rimanere tali. L'indagine è ancora nelle fasi iniziali: " Stiamo sentendo i superstiti e poi c'è la fase della completa identificazione. Poi vedremo altri aspetti e cercheremo di ricostruire anche la catena dei soccorsi. Stamani ho parlato con il comandante generale delle Capitanerie di porto e certamente chi portava il barcone non era uno sprovveduto. Probabilmente volevano spiaggiarsi visto che viaggiavamo su una imbarcazione senza deriva ". Durante la rotta, però, il peschereccio ha incontrato una secca e la violenza delle onde ha mandato in frantumi il fasciame della nave, che non ha retto all'impeto del mare.