Napolitano, la camera ardente in Senato: l'omaggio di Mattarella

Martedì, in piazza Montecitorio, si terranno i funerali di Stato di Giorgio Napolitano. Questa mattina il feretro dell'ex presidente della Repubblica è partito dalla clinica Salvator Mundi, struttura in cui è scomparso venerdì scorso, per raggiungere, intorno alle ore 9, Palazzo Madama dove è stata allestita la camera ardente nella Sala Caduti di Nassiriya. Durante il tragitto la vettura scura che trasportava le spoglie dell'ex presidente è stata scortata dal picchetto d'onore dei Corazzieri, che hanno seguito il veicolo in motocicletta.

Alle 10 le porte della camera ardente si sono aperte alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, accompagnato dal segretario generale Elisabetta Serafin e dal vice Segretario generale Federico Toniato, ha assistito all'arrivo del feretro a Palazzo Madama. Insieme alle marrime cariche dello Stato, anche la moglie di Giorgio Napolitano, Clio Maria Bittoni, con i figli Giulio e Giovanni e i nipoti. Fino alle ore 11 solo parlamentari e autorità potranno accedere alla sala per dare l'ultimo saluto all'ex capo dello Stato. Il primo ad accedere alla camera ardente, dopo l'apertura, sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Subito dopo è atteso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dalle 11 in poi, invece, anche i cittadini che intendono vedere la salma potranno accedere alla camera ardente. Ciò sarà possibile fino alle ore 19 di questa sera. La sala sarà nuovamente aperta al pubblico domani, lunedì 25 settembre, nella fascia oraria 10-16. Poi martedì, come annunciato dalle autorità, si terranno i funerali di Stato alle 11:30 alla Camera dei Deputati.

È stato dichiarato lutto nazionale fino a quella data.

L'arrivo dei politici

Fra i primi ad arrivare, dopo il presidente della Camera Lorenzo Fontana, sono stati il senatore a vita Mario Monti e gli ex presidenti della Camera, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini. Arrivati anche il capogruppo di FdI Lucio Malan e il senatore di FI Maurizio Gasparri. A raggiungere Sala Caduti di Nassiriya gli esponenti dem Anna Finocchiaro, Luigi Zanda, Anna Rossomando, Walter Verini.

"Giorgio Napolitano lascia un modo e uno stile di adempiere ad altissime funzioni pubbliche molto rigoroso, stile che è il contrario dell'inseguimento del consenso e della demagogia. È il fare il bene del Paese", sono state le parole di Mario Monti all'uscita della camera ardente.

A rendere omaggio a Napolitano anche l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi e il premier Giorgia Meloni, accompagnata da Ignazio La Russa. Il premier si è intrattenuto davanti alla salma e ha parlato con uno dei figli di Napolitano, Giulio.

Anche il segretario del Pd Elly Schlein e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte hanno raggiunto Palazzo Madama per omaggiare il presidente emerito. Presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Dopo il saluto alla salma, il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni ha dichiarato: " È stato uno straordinario europeista ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo e la forza dell'Italia sarebbero stati possibili in un orizzonte europeo. La sua è stata una grande lezione ".

A raggiungere Palazzo Madama, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.