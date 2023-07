Dalla Lombardia in Toscana, riparte la Freccia della Versilia

In Regione Lombardia l’hanno ribattezzata la “Freccia della Versilia“: il treno che da Bergamo, Brescia e Cremona porta i viaggiatori fino a Pisa e alle località balneari della Toscana.

La promessa mantenuta

" Promessa mantenuta. Sono particolarmente soddisfatto di aver risposto ad un'importante esigenza del territorio - dichiara Franco Lucente, assessore della Regione Lombardia ai Trasporti -. Dopo 3 anni, in collaborazione con Regione Toscana, Trenitalia e Trenord siamo riusciti a far ripartire un servizio particolarmente gradito dai viaggiatori lombardi ". La Freccia della Versilia sarà attiva fino al prossimo 10 settembre tutti i sabati e i festivi. L'offerta poi riprenderà in maniera stabile, a partire dal prossimo cambio di orario, previsto a dicembre, sempre nei festivi e i sabati. La sosta nel periodo autunnale consentirà di realizzare una serie di interventi sulla linea Pontremolese, interessata da interruzioni della circolazione per numerosi fine settimana. Il treno 2591 parte da Bergamo alle 6.43 per arrivare a Pisa Centrale alle 11.59.

Le fermate sulla linea

Le fermate? A Grumello del Monte 7.04; Palazzolo sull'Oglio 7.09; Coccaglio 7.16; Rovato 7.23; Brescia 7.40; Manerbio 8.00; Verolanuova 8.06; Cremona 8.40; Castelvetro 8.46; Busseto 8.59; Fidenza 9.16; Fornovo 9.35; Borgo Val di Taro 10.05; Pontremoli 10.24; Villafranca-Bagnone 10.34; Aulla Lunigiana 10.41; S.Stefano di Magra 10.48; Sarzana 10.56; Carrara-Avenza 11.04; Massa Centro 11.12; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 11.18; Pietrasanta 11.24; Viareggio 11.34; Pisa S.Rossore arrivo alle 11.49. Il treno 2592 partirà da Pisa Centrale alle 17.58 per arrivare a Bergamo alle 23.10.

Il ritorno verso la Lombardia

Nel ritorno le fermate vedranno la stazione di Pisa S.Rossore 18.04; Viareggio 18.17; Pietrasanta 18.24; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 18.29; Massa Centro 18.35; carrara-Avenza 18.42; Sarzana 18.51; S.Stefano di Magra 19.00; Aulla Lunigiana 19.06; Villafranca-Bagnone 19.20; Pontremoli 19.32; Borgo Val di Taro 19.55; Berceto 20.11; Solignano 20.17; Fornovo 20.32; Medesano 20.40; Fidenza 20.53; Busseto 21.03; Castelvetro 21.16; Cremona 21.24; Verolanuova 21.49; Manerbio 21.56; Brescia 22.19; Rovato 22.32; Palazzolo sull’Oglio 22.44; Grumello del Monte 22.50. La Freccia della Versilia fa capo a Trenitalia, classificata in orario come treno regionale, che collega tra loro la stazione di Bergamo e la stazione di Pisa Centrale. Introdotto nel 1959, il servizio è stato soppresso nel mese di novembre 2020 e ripristinato dal 15 luglio 2023.