L'orribile vignetta di Vauro con la figlia di Giorgia Meloni: il web insorge

Vauro torna nuovamente all'attacco con una delle sue vignette contro Giorgia Meloni, e lo fa coinvolgendo un membro della famiglia del presidente del Consiglio, sicuramente il più importante: la piccola Ginevra. Una vignetta che non ha mancato di suscitare polemiche, dato che include anche la figlia del premier, tirata in ballo per mettere a segno l'ennesimo colpo contro la figura della Meloni e il rispetto da lei mostrato nei confronti dello scomparso Silvio Berlusconi.

La vignetta choc

Il nuovo lavoro di Vauro per il numero del Fatto Quotidiano di oggi, sabato 17 giugno, lascia basiti. Protagoniste della vignetta, titolata "Horror movies", ossia "Film dell'orrore", il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la figlia Ginevra. Cavalcando le ondate di veleno del Fatto, che in questi giorni non ha risparmiato pesanti critiche nei confronti del premier, il vignettista pistoiese ricostruisce una scenetta madre-figlia di una bassezza incredibile. "Sei la nipote di Mubarak?" , chiede la Giorgia Meloni del fumetto alla piccola, e questa, sconvolta, replica: "Ma... mamma!". " Chiamami papi... cribbio! ", sbotta la Meloni, mentre sotto di lei campeggia la scritta "Possession", fancendo intendere che la leader di Fratelli d'Italia sia posseduta dallo spirito di Silvio Berlusconi. Insomma, l'argomentazione trita e ritrita dei detrattori dello scomparso ex presidente del Consiglio. I soliti beceri attacchi. Nulla di nuovo, in sostanza, se non fosse che questa volta è stata messa in mezzo anche la figlia di Giorgia Meloni, che è solo una bambina.

Le reazioni

La vignetta, fra l'altro, ha riscosso discreto successo fra i fan di Vauro. Su Twitter, sotto alla presentazione dell'ultimo lavoro del fumettista, si sprecano risate e manifestazioni di entusiasmo. Poi, però, arrivano anche i commenti di persone che non hanno affatto gradito l'ennesimo attacco nei confronti del presidente del Consiglio, che già lo scorso aprile aveva visto un membro della propria famiglia, la sorella Arianna, insultata con una vignetta (in quel caso il destinatario dell'attacco era stato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, e l'autore Natangelo).