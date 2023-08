Luca Ruffino (presidente Visibilia) si toglie la vita

Un grave lutto sconvolge il mondo della finanza milanese. Il presidente di Visibilia Editore, Luca Giuseppe Reale Ruffino (60 anni), si è tolto la vita sparandosi nella notte tra sabato e domenica. Il corpo è stato trovato dal figlio. Secondo quanto apprende l’agenzia Ansa il gesto potrebbe essere legato a questioni personali: si ipotizzano seri problemi di salute. Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l’ultima volta a una riunione del cda di Visibilia Editore, l’ex società di Daniela Santanchè.

L’imprenditore si è sparato con una pistola regolarmente detenuta nella camera da letto di un appartamento di sua proprietà in via Spadolini a Milano. Vicino al corpo è stato trovato un biglietto con i saluti ai familiari. A trovarlo senza vita è stato uno dei due figli, intorno alle 23.45 di sabato. Era allarmato poiché non riusciva più a mettersi in contatto con il padre e così è andato a cercarlo nell'abitazione.

Per anni attivo nel mondo dell’amministrazione condominiale, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia (societa di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari quotata a Euronext Growth Milano), nell'ottobre 2022 Ruffino era entrato in Visibilia rilevando le quote della senatrice di Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Ruffino, come trapela da ambienti giudiziari, non era mai stato indagato né sentito dai pm in qualità di testimone in merito all’inchiesta sulla società Visibilia.