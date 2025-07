Il pensiero di Meloni per il carabiniere eroe di Roma

Se l'incendio di questa mattina a Roma non ha causato vittime il merito è anche di chi è intervenuto nell'immediato per fornire i primi soccorsi. Carabinieri, polizia e personale medico erano sul posto quando si è verificata la potente esplosione nel distributore di Roma Sud e hanno agito immediatamente rischiando anche la propria vita. Il maresciallo capo Gregorio Assanti era tra loro e ha raccontato quei minuti terribili in cui lo spazio tra la vita e la morte era ridotto a un battito di ciglia. A lui, ha rivolto un pensiero anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

" Questa mattina siamo stati chiamati per un incendio che pensavamo fosse il solito incendio estivo. Sul posto abbiamo capito che si trattava di un incendio di ben altra natura. Mentre ci stavamo coordinando per salvare più persone possibili, abbiamo sentito una prima deflagrazione ", ha spiegato il maresciallo. " Le fiamme hanno avvolto una autoambulanza e un’autovettura che aveva una persona a bordo. Un uomo che lavora nel distributore. Come si sono diradate le fiamme abbiamo soccorso questa persona che era in gran parte ustionata. Con l’ausilio degli operatori del 118 abbiamo portato questa persona in una nostra macchina e, portando in auto il ferito e l’infermiere, abbiamo raggiunto il policlinico Casilino ", ha continuato a raccontare.

Quando c'è stata la seconda esplosione, il maresciallo e i colleghi erano appena ritornati nel luogo dell'incidente: " L’onda d’urto ci ha sbalzati per terra ". Subito dopo, ha aggiunto, " abbiamo visto una palla di fuoco salire in cielo. Poi parte della cisterna che volava, scaraventata in cielo ". A lui, il premier ha voluto rivolgere un ringraziamento perché per merito della sua tempestivistà " la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante " è salva. " Un'azione rapida e tempestiva, che ha permesso di salvare la vita dell'uomo che ha riportato ustioni molto gravi.

a tutti gli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno sono presenti sul territorio mettendo alle volte in pericolo la loro vita per salvare quella altrui

quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso odierne per mettere in sicurezza le persone coinvolte

Al Maresciallo Assanti, che di fronte a una situazione di pericolo ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, il mio sincero ringraziamento", ha scritto ancora il presidente del Consiglio in una nota, estendendo poi il proprio pensiero "". Infine, ha voluto ringraziare "".