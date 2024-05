Gli italiani bocciano reddito e superbonus: cosa dicono i dati Eurispes

Più fiducia nel governo, nella Chiesa e nel capo dello Stato. Questa è la fotografia del nostro Paese, secondo l’ultimo rapporto Eurispes, che mette in evidenza come gli italiani, pur preoccupati per i dati economici, boccino nettamente sia il reddito di cittadinanza sia il Superbonus.

I contrari alle misure economiche del M5S prevalgono con il 61,2% per quanto riguarda la reintroduzione del reddito di cittadinanza e col 58,5% per il prolungamento del Superbonus per l’edilizia. Bocciato anche il limite dei 30 Km/h in città (52,7%) e il Ponte sullo Stretto (60,4%). La percezione della situazione economica è stabile per il 40,9% degli intervistati, peggiore per il 35,4% e in miglioramento per il 14,2%. Al Sud e nelle Isole l'aggravamento è percepito in maniera più accentuata che nel resto del Paese, rispettivamente del 41,7% e del 41,5%, mentre nel Nord-Est si registra un miglioramento economico (18,8%). Solo il 28,3% degli intervistati riesce a risparmiare, mentre il 36,8% è costretto ad attingere ai propri risparmi. Il 57,4% non riesce neppure ad arrivare a fine mese senza difficoltà a fronte del 42,6% che non riscontra impedimenti. L'affitto (45,5%) e le bollette (33,1%), insieme al mutuo (32,1%) e alle spese mediche con il 28,3%, sono i pagamenti che mettono più in crisi gli italiani, i quali spesso rinunciano persino a curarsi. Si trascurano interventi dentistici (29,5%), controlli medici periodici/preventivi (28,7%) visite specialistiche per disturbi o patologie specifiche (23,1%), terapie/interventi medici (17,3% ) e persino l'acquisto di medicinali (il 15,9%). Il 33,6% degli italiani paga in nero una gran quantità di servizi, mentre 37,6% ha dovuto rinunciare alla baby sitter e il 24,3% alla badante. Il 32,1% degli italiani intervistati ha chiesto un aiuto finanziario alla propria famiglia di origine, il 17,2% si è rivolto ad amici, colleghi o altri parenti. Solo il 16% ha chiesto un prestito in banca e il 13,6% ha chiesto soldi in prestito a privati, una percentuale dove si può annidare l'usura.

Cresce, invece, la fiducia nelle Istituzioni. Il gradimento nei confronti del governo passa dal 34,3% del 2023 al 36,2% del 2024%, mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gode della fiducia del 60,8% degli italiani con una crescita netta dell’8,6% rispetto all’anno scorso. Cresce leggermente anche la fiducia nel Parlamento passando dal 30% al 33,6%, ma i delusi sono ancora la maggioranza (58%). In aumento anche i giudizi positivi sulla magistratura che passano dal 41% al 47%. "Si tratta di un trend positivo che, d’altronde, come emerso anche dalle precedenti rilevazioni i cui risultati possono essere letti in serie storica a partire dal 2013, non riesce a portare questa Istituzione oltre la soglia della metà dei consensi espressi", si legge nel report dell’Eurispes. Il dissenso nei confronti della magistratura è fortissimo, pari al 60,2%, tra i giovani di 18-24 anni.

"Siamo, dunque, arrivati ad un bivio, dobbiamo scegliere: adattamento o trasformazione? Patto per la conservazione, o patto per il futuro?", dice il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara, presentando il 36esimo rapporto del suo istituto. "Le crisi obbligano alla scelta e alla decisione", aggiunge Fara per il quale "il percorso possibile è uno e uno solo: trasformazione, più precisamente trasformazione sistemica, indicativa della capacità di un sistema di rigenerarsi, bloccando ed evitando per tempo ogni possibile processo involutivo di regresso" perché " l'Italia, nonostante le sue gravi difficoltà, ha le risorse umane, culturali ed economiche per uscire da una crisi sempre più sistemica e multidimensionale". Fara individua tre vie d'uscita: "ritornare alla centralità dell'uomo", "ripensare i sistemi avanzati secondo criteri di redistribuzione della ricchezza" e, infine, "l'educazione". Nel primo caso si tratta di dar vita a un nuovo umanesimo che affronti le sfide della tecnologia e del futuro, mentre il secondo punto riguarda esplicitamente l'introduzione di "una tassa del 2% sui super-ricchi ridurrebbe le disuguaglianze e raccoglierebbe risorse fondamentali per la crescita delle nazioni". L'educazione, invece, dovrebbe riguardare soprattutto i media e le nuove tecnologie "come elemento portante delle economie in termini di capacità di produzione di ricchezza".

"immaginare e stilare un nuovo 'Patto per il Futurò che veda protagonista della trasformazione la società nella sua interezza".

Fara, poi, invita la comunità scientifica, politica e intellettuale del Paese a