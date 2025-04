Il malore alle 4, il sospetto ictus, il ricovero: come sta Davide Lacerenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Bocche cucite al Policlinico sulle condizioni di Davide Lacerenza. Trapela però che il quadro clinico del titolare della Gintoneria “non è grave” e che si è parlato impropriamente di ictus cerebrale a fronte invece di un “lieve problema neurologico”. Sta di fatto che questa notte alle 4 Lacerenza, ai domiciliari dal 4 marzo, si è sentito male, respirava a fatica.

Pare che a convincerlo a chiamare l’ambulanza sia stata Clotilde, la sua compagna 21enne, l’unica a potergli stare accanto essendo domiciliata nello stesso appartamento in cui vive il 59enne “King” della movida del discusso bistrot di via Napo Torriani: locale ora sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta su droga, prostituzione e autoriciclaggio che ha portato all’arresto anche della socia in affari (ed ex fidanzata) di Lacerenza, Stefania Nobile, la figlia Wanna Marchi.

E proprio l’ex regina delle televendite truffaldine potrebbe arrivare in queste ora al Policlinico per tentare di far visita all’ex “genero”: ipotesi piuttosto remota visto il regime detentivo a cui rimane sottoposto Lacerenza, ora piantonato da nel reparto Neurologia e a cui è consentito interloquire telefonicamente solo col suo avvocato Liborio Catalioti: “L’ho sentito immediatamente dopo il ricovero. È stata una telefonata rassicurante”. Il legale ha formalizzato la richiesta in procura per consentire a Lacerenza di riprendere a frequentare il Sert al fine di uscire dalla tunnel della dipendenza da alcol e droga.

Anche Stefania Nobile, ma per altre ragioni, necessita di essere sottoposta a intese cure mediche. Anche su questo punti dovrà pronunciarsi a breve la procura di Milano. L’11 marzo i due imputati si sono avvalsi da davanti al gip della facoltà di non rispondere.