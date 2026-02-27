Il malore del conducente e lo scambio chiuso: le ipotesi sull'incidente del tram a Milano

È drammatico il bilancio dell’incidente del tram di Milano, che ha portato alla morte di due persone. Le cause sono ancora da accertare e verificare ma le ipotesi sull’incidente sono al momento diverse. Si è ipotizzata la presenza di un uomo sui binari come causa dell’incidente ma è stata esclusa al momento, perché dalle tante immagini non risultano evidenze di questo tipo. Quella del malore del conducente è la più probabile e ad avallarla c’è il fatto che, come raccontato da testimoni, il mezzo ha saltato l’ultima fermata prima dell’incrocio ed è passato a velocità sostenuta in corrispondenza dello scambio che è rimasto chiuso.

Il sistema di scambio funziona con sistema manuale: devono essere i conducenti ad aprirlo qualche centinaio di metri prima di arrivare, premendo semplicemente un pulsante del loro centro di controllo. Quello che il conducente avrebbe dovuto fare sarebbe stato aprirlo per poter proseguire dritto lungo viale Vittorio Veneto: un passaggio quasi meccanico per un manovratore d’esperienza come quello che stava conducendo il mezzo. Ora dovranno essere effettuati tutti i rilievi e le verifiche del caso e tra le cose che dovranno essere appurate c’è anche la presenza del semaforo rosso in quel momento che, a prescindere dalla fermata del mezzo alla pensilina per caricare i passeggeri, avrebbe imposto lo stop al tram.

Dai primi video che sono stati acquisiti, invece, non si evidenzia la minima esitazione del mezzo, che non ha mai decelerato o frenato. Sarà fondamentale la testimonianza proprio del conducente, che non risulta tra le vittime ed è stato ricoverato in codice verde in ospedale con alcune contusioni. È sotto choc ma non è escluso che possa essere sentito già nelle prossime ore per mettere a verbale la sua testimonianza. È stato comunque già sottoposto ai test per rilevare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue, come da prassi.

Sarebbe in via di esclusione la causa tecnica, come rilevato dal sindaco. “Io non posso ipotizzarlo ma è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare, non posso dirlo io”, ha spiegato il sindaco. I feriti risultano essere 39, le vittime 2.