Il malore nel lago ghiacciato e la corsa in ospedale: grave il fotografo Massimo Sestini

Massimo Sestini durante un servizio fotografico in volo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il noto fotografo Massimo Sestini, 61 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Trento dopo un'immersione nelle gelide acque del lago Lavarone. Il professionista era impegnato in un'esplorazione sottomarina quando, per cause ancora da accertare, l'erogatore di ossigeno non ha funzionato correttamente. Sestini è, quindi, svenuto e non ha potuto respirare per un tempo lunghissimo, più di quanto il corpo di un essere umano può sopportare. A riportarlo in superficie è stato il suo istruttore ed è stato immediatamente rianimato dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri.

L'ambulanza lo ha accompagnato in codice rosso all'ospedale di Trento, dove i sanitari l'hanno preso in carico e per il momento non sembra sia in imminente pericolo di vita, anche se le sue condizioni permangono gravi. Secondo un primo bollettino diramato dal reparto, all'arrivo in ospedale i suoi polmoni si presentavano pieni d'acqua e sono tutt'ora in corso le operazioni per liberarli. Sestini si trovava in quel lago per l'ennesimo reportage naturalistico. Chi ne conosce il lavoro sa che una delle sue peculiarità è proprio quella di scattare in condizioni estreme, spesso proibitive. Alternando l'attività di reporter infiltrato e di fotografo ufficiale, Sestini ha raccontato costume, politica e società a partire dal 1978. Lavora anche al Corriere della Sera e al Corriere Fiorentino.

Viste le sue condizioni, i medici hanno preferito per lui il coma farmacologico in attesa che i parametri vitali vengano stabilizzati. In questo periodo la superficie del lago Lavarone in alcuni punti è ghiacciata e Sestini si trovava diversi metri al di sotto della superficie. Non si hanno altre notizie sulle sue condizioni.

Sestini negli anni ha firmato fotografie che raccontano la storia della società italiana e internazionale. Le sue foto sono state spesso pubblicate sulle prime pagine di quotidiani e magazine, capaci di fermare nel tempo attimi di eternità.