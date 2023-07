Il maltempo non molla. Temporali anche in Emilia Romagna, tornado nel Ravennate, mareggiata nelle Marche

Mentre nel Sud Italia continuano a registrarsi estenuanti ondate di calore, nel Nord prosegue il maltempo, che pian piano sta cominciando a scendere, coinvolgendo altre Regioni. Oltre 400 interventi tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In queste ultime ore, inoltre, si sono registrati temporali e disagi anche in Emilia Romagna, dove, ancora una volta, si è presentata la grandine. Proprio la grandine, in effetti, è stato il grande problema di questa lunga serie di perturbazioni.

La situazione in Lombardia

Da ormai diverse ore la Lombardia sta avendo a che fare con condizioni meteo durissime, con grandinate, raffiche di vento e tanta acqua. Ben 190 gli interventi effettuati ieri dai vigili del fuoco, che hanno poi continuato a operare anche nella notte. È soprattutto l'area a nord della Regione a essere interessata dal maltempo.

La grandine ha provocato i maggiori problemi, seguita dal vento, che ha reso inagibili diverse strade a causa dei rami caduti. In provincia di Brescia, due uomini sono rimasti feriti da alcune finestre che sono state staccate dal vento. Ci sono stati tetti andati a fuoco dopo essere stati colpiti da un fulmine, mentre nella bergamasca una grossa pianta è caduta su una vettura dove si trovavano a bordo una donna e tre bambine.

Alle porte di Milano, per la precisione a Cernusco del Naviglio, è stato segnalato un tornado, mentre da Seregno sono arrivate le sconcertanti immagini di un fiume di acqua e grandine fra le vie del paese.

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale la coinvolto anche Cremona e province. I cittadini hanno passato una notte da incubo, con una tempesta durata ben 40 minuti. Dieci i Comuni colpiti, con allagamenti, cartelli abbattuti e blackout.

La situazione in Veneto

Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, il Veneto sta affrontando una ripresa di instabilità. Intorno alle 14, un violento temporale ha interessato Venezia. Ancora grandine, e ancora vento, tanto che a Punta Sabbioni, Cavallino e Treporti qualcuno si è addirittura parlato di una tromba d'aria. Alcuni prefabbricati sono stati rovesciati e sollevati in aria.

Decine e decine le chiamate ai vigili del fuoco. A Verona, un uomo che stava cercando riparo dalla pioggia sotto un albero in piazza Porta Nuova è stato colpito da un fulmine e ora è grave. Si sono registrati altri danni alle coltivazioni a causa della grandine.

La situazione in Piemonte

Temporali anche in Piemonte, dove una donna è rimasta ferita dopo la caduta di un albero. Le raffiche di vento erano così forti, che anche l'elicottero incaricato di raggiungerla ha fatto fatica a decollare. Bomba d'acqua e grandine, invece, in provincia di Alessandria, dove si sono verificati disagi e danni alle coltivazioni.

La situazione in Emilia Romagna

Il maltempo ha raggiunto anche l'Emilia Romagna, tanto che oggi sono arrivati vento, pioggia e grandine. Bologna, in particolar modo, è stata interessata dal fenomeno. Chicchi grandi quanto delle noci si sono abbattuti sul centro, facendo addirittura suonare gli allarmi delle auto posteggiate in strada. Danni registrati anche nella provincia, come a Zola Predosa, Anzola Emilia e Valsamoggia. Non è andata meglio a Parma, interessata da una forte grandinata.

Nella Bassa reggiana, un albero è crollato su un'automobile all'interno del quale si trovavano delle persone. Un temporale con venti fino a 100 km/h ha colpito dei Comuni già duramente messi alla prova con l'alluvione. Tanti i danni per alberi abbattuti, tetti divelti e auto rovinate. Disagi nelle ferrovie. La bufera si è abbattuta sul Reggiano, sul Modenese e sul Ravennate, fino arrivare alla costa.

Case danneggiate nel Ravennate, dopo ci sarebbe stato addirittura un tornado. A Rossetta di Alfonsine, dove si sono registrati i danni maggiori, le raffiche sono arrivate a 129km/h. Almeno 14 i feriti.

La situazione nelle Marche

Problemi anche nelle Marche, dove oggi si sono verificate delle mareggiate nel nord della Regione. Questo pomeriggio, intorno alle 17, c'è stata la grande fuga dalla spiaggia tra Pesaro e Falconara (Ancona). Il cielo si è oscurato all'improvviso e il vento ha sradicato lettini e ombrelloni. Poi, la mareggiata. L'acqua del mare è arrivata alla sesta fila dei lidi.