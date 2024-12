Mamma e figlio muoiono durante il parto: disposta indagine al policlinico di Pavia

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia all'ospedale San Matteo di Pavia, dove una mamma e il suo bambino che stava nascendo sono morti durante il parto. La donna, una 30enne, nella notte tra lunedì e martedì è entrata in travaglio e, come talvolta accade, anche se non di frequente, ha accusato un malore. Il decesso è avvenuto per arresto cardio-circolatorio e, stando alle prime indicazioni sommarie al momento disponibili, la causa sarebbe da individuare in una crisi respiratoria.

Il parto non era ancora cominciato e il malore della madre ha reso necessario l'intervento d'urgenza per provare a salvare almeno il bambino, praticando un taglio cesareo che gli permettesse di nascere. Tuttavia, nemmeno questo tentativo è andato a buon fine e anche il piccolo, purtroppo, ha perso la vita. Il policlinico San Matteo ha avviato tutte le indagini del caso per scoprire la causa.

Per la coppia si trattava dele finora non sono state rese note eventuali criticità durante la gravidanza. I medici pare non fossero a conoscenza di precedenti problemi di salute della donna.