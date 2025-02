Maxi blitz antidroga nelle carceri, oltre 100 indagati

Ascolta ora 00:00 00:00

Cento indagati, perquisizioni nelle carceri e nelle abitazioni delle persone coinvolte, un traffico di stupefacenti dietro le sbarre che coinvolge le province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona Imperia e Modena. «Le carceri non saranno mai quartier generale per traffici criminali, chi pensava di trasformarli in centrali dello spaccio oggi riceve un messaggio chiaro: lo Stato c’è», commenta il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap Andrea Delmastro. L’inchiesta cerca di fare luce sul traffico di stupefacenti e su altri reati commessi all’interno degli istituti carcerari. Dalle prime ore del mattino è iniziato il blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Torino con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino.

Il Giornale si era già occupato dell’emergenza carceraria e di come i nostri penitenziari siano diventati

ostaggio della criminalità organizzata, anche violando i protocolli di sicurezza, come dimostrano alcune recenti inchieste (vedi quella della Procura di Palermo che ha scoperto come in cella entrassero droga e telefonini.