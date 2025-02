Maxiblitz antimafia a Palermo, oltre 180 arresti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla notte è scattata una grande operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Palermo nei confronti dei mandamenti mafiosi di Palermo e provincia. Il blitz fa riferimento a diverse indagini coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia, con l'ordine di eseguire 183 misure cautelari. In tutto impiegati 1.200 carabinieri.

L'operazione, che ha interessato anche altre città italiane, mira a disarticolare i mandamenti mafiosi della città di Palermo e provincia, in particolare quelli di "Porta Nuova", "Pagliarelli", "Tommaso Natale - San Lorenzo, "Santa Maria del Gesù" e "Bagheria".

Le persone finite in manette sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d'azzardo, e altro.

Queste le città dove sono state eseguite le ordinanze di arresto: Palermo, Trapani, Catania, Reggio Calabria, Arezzo, Firenze, Milano e diverse carceri su tutto il territorio

nazionale. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata al comando provinciale dell'Arma dal procuratore di Palermo a cui parteciperà anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.