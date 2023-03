Miart, arte in crescendo dall'Allianz MiCo agli Ambasciatori del Gusto

Arte in Crescendo a miart, la fiera internazionale dell’arte moderna e contemporanea di Fiera Milano che torna alla ribalta nella location di Allianz MiCo dal 14 al 16 aprile e propone un’edizione di assoluto rilievo in una Milano che vuol essere sempre più città della cultura con la Art Week, che dall'11 al 16 aprile propone decine e decine di appuntamenti tra mostre, visite guidate, aperture speciali e performance che coinvolgono istituzioni culturali pubbliche e private coordinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano e con un’inedita e stimolante liaison fra arte e alta cucina con gli Ambasciatori del Gusto.

Diretta per il terzo anno da Nicola Ricciardi e sempre più orientata sulla crescita qualitativa, miart 2023 edizione numero 27, presentata alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, propone 169 gallerie partecipanti, con una crescita a doppia cifra rispetto al 2022, provenienti da 27 Paesi nel mondo, con opere di maestri moderni e artisti contemporanei sia affermati che emergenti, rafforzando il ruolo di appuntamento imprescindibile per il pubblico dell’arte e i collezionisti con una sempre più marcata internazionalità con quasi il 40% in più di espositori con una sede all’estero. Dopo aver "smantellato il silenzio” nel 2021 e aver avviato un “primo movimento” nel 2022, quest’anno la fiera continua a ispirarsi alla musica, costruendo l’immaginario della nuova edizione attorno alla parola Crescendo, un termine che nel linguaggio musicale indica l’aumento graduale d’intensità del suono ma che, in relazione alla fiera, vsottolinea anche la progressiva crescita di partecipazione e di pubblico registrata negli ultimi due anni e il desiderio di continuare su questo percorso guardo oltre il 2023.

E sempre in Crescendo, idella fiera per la prima volta si estendonoper innestarsi in altri luoghi della città, come ha sottolineato, partendo, sabato 15 aprile, dache ospita una serie di conversazioni dal titolo miart LIVE at Triennale Milano: incontri sviluppati intorno al tema della capacità propria dell’arte di far presa su altri luoghi e altre discipline lontani dai contenitori e dai palinsesti tradizionali. Scenario in evoluzione che testimonia, ha detto, presidente di, “come la nostra città sia diventata una delle piazze più importanti a livello internazionale anche per quanto riguarda il mercato dell’arte contemporanea, una rassegna conosciuta soprattutto a livello locale che edizione dopo edizione è diventata la più importante manifestazione del settore in Italia, che attrae il mondo a Milano”.

La collaborazione tra miart e Triennale Milano è sottolineata anche dalla rassegna Fog – Triennale Milano Performing Arts, che presenterà al pubblico due prime italiane: How a Falling Star Lit Up The Purple Sky di Jeremy Nedd, coreografo e performer internazionale e Impilo Mapantsula, network globale specializzato in una danza carica di energia (12 e 13 aprile); e Le sacre du printemps, ricerca coreografica dei Dewey Dell ispirata al capolavoro di Igor Stravinskij, pietra miliare della letteratura musicale e infinita sorgente visiva (15 e 16 aprile).

La collaborazione tra Fiera Milano e l’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto propone un progetto inedito realizzato insieme a Fondazione Fiera Milano che vede protagoniste alcune delle opere più importanti della propria collezione d’arte contemporanea, composta da oltre 100 pezzi e custodita nella sede della Palazzina degli Orafi arricchita ogni anni da acquisizioni di lavori esposte a miart per un valore di 100.000 euro. Le opere rimarranno esposte all’interno dei ristoranti degli Ambasciatori del Gusto che hanno aderito all’iniziativa dal 6 al 27 aprile, coprendo così anche le giornate di svolgimento del Salone del Mobile. Fondazione Fiera Milano offrirà ai clienti dei ristoranti un numero limitato di copie del catalogo della propria collezione in italiano e inglese.

Gli Ambasciatori del Gusto dedicano e propongono a loro volta una propria creazione culinaria dedicata all’arte. Un piatto pensato come ideale connubio tra il mondo dell’arte e quello della cucina di qualità, contaminazione tra due mondi all’apparenza molto diversi, ma che riescono a coniugare l’amore per l’arte e per il piacere della buona tavola e per i prodotti di primissima qualità. “Quando due eccellenze come arte e food si incontrano - spiega Enrico Pazzali - le aspettative non possono che essere straordinarie. Fondazione e gli Ambasciatori del Gusto incarnano perfettamente questa ambizione, e attraverso questa e altre iniziative vogliamo sensibilizzare anche i cittadini che non si recheranno nei nostri padiglioni coinvolgendoli in quella magica atmosfera che invade tutta la città durante le giornate dell’Art Week e della Design Week”.

“La cucina e l’arte, quando sono di qualità, ci ricordano l’importanza di saper emozionare e la bellezza di emozionarsi - aggiunge Carlo Cracco -. Sono due mondi molto più affini di quanto si possa immaginare e con una potentissima forza comunicativa che, se condivisa come in questo progetto miart e Ambasciatori del Gusto, può dare dei risultati straordinari in termini di consapevolezza e coinvolgimento del pubblico”. Emozioni, come quelle che ha ricordato Enrico Pazzali ricordando come l’impegno di Cracco per sostenere chi stava lavorando duramente per realizzare a tempo di record l’Ospedale in Fiera realizzato a tempo di record nei momenti più drammatici della pandemia.

Ruolo di primo piano anche in questa edizione per Intesa Sanpaolo, da anni main Partner di miart, che porta a miart una mostra di sette giovani artisti emergenti selezionati dal curatore Luca Beatrice, allestita nell’area lounge della banca all’Allianz MiCo. La mostra “Supernova 23” raccoglie i dipinti di Giuditta Branconi, Andrea Fontanari, Arvin Golrokh, Erik Saglia, Delfina Scarpa, Davide Serpetti, Marta Spagnoli, nati tra il 1989 e il 1998.

Confermata anche la presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking, che presenterà un ciclo di tre incontri sul diritto dell’arte e dei collezionisti con alcuni dei maggiori esperti di diritto e fiscalità e professionisti del mondo del collezionismo come Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Maria Grazia Longoni, Cristina Resti, Alessandra Donati e Filippo Tibertelli De Pisis in dialogo con Alberto Fiz e Marina Mojana. Gli appuntamenti sono previsti venerdì 14 aprile alle ore 17.30 sul tema “Notifica. I destini delle opere d'arte vincolate”; sabato 15 aprile alle ore 17.30 su “Il valore della tutela. Come proteggere la collezione” e domenica 16 aprile alle ore 15.00 sull’argomento “Archivi d'artista. Quando l'autentica è una garanzia”.

Non solo. Da martedì 11 a domenica 16 aprile, le Gallerie d’Italia aprono eccezionalmente le porte dell’esclusivo caveau nel cuore di Palazzo Beltrami (sede storica della Banca Commerciale Italiana). La sala che un tempo ospitava le cassette di sicurezza, oggi custodisce quasi 500 opere selezionate dalla ricchissima raccolta d’arte moderna e contemporanea di Intesa Sanpaolo. Tra queste, alcuni capolavori della Collezione Luigi e Peppino Agrati. Spazio unico e raffinato, offre l’inedita opportunità di compiere un vero e proprio excursus nell’arte del Novecento italiano e internazionale. L'accesso al caveau è compreso nel biglietto di accesso del museo.

“Si rinnova anche quest’anno il dialogo duraturo e vitale che la nostra Banca ha costruito con miart. La partecipazione all’importante appuntamento milanese attesta un interesse che guarda al mondo dell’arte in tutta la sua complessità di aspetti e attori coinvolti, dal rapporto con il collezionismo e con il mercato sino all’attenzione verso gli artisti delle nuove generazioni, a conferma di un approccio del Gruppo, anche nel campo della promozione culturale, che intercetta il presente e le sue trasformazioni - afferma Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici del Gruppo -. L’iniziativa, e più in generale il rapporto con miart, rafforza il lavoro delle nostre Gallerie d’Italia in Piazza Scala contribuendo ad affermare il ruolo di Milano come città all’avanguardia nella produzione artistica contemporanea”.

"Siamo felici e orgogliosi di essere al fianco di miart, la più importante manifestazione fieristica d’arte moderna e contemporanea in Italia, e tra le prime in Europa. Intesa Sanpaolo Private Banking è la banca private numero uno in Italia, da sempre proponiamo alla nostra clientela le soluzioni più efficaci e innovative di wealth management - aggiunge Andrea Ghidoni, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking -. L’Art Advisory rientra tra i servizi per la gestione del patrimonio inteso in tutte le sue articolazioni, con una cura costante e personalizzata alle esigenze di valorizzazione, conservazione e trasmissione del patrimonio artistico dei nostri clienti. È da leggersi in quest’ottica la nostra presenza al miart, un’opportunità ideale per presentare i nostri servizi a collezionisti ed investitori”.

Ad arricchire miart 2023 anche i riconoscimenti. Premio Herno, giunto alla sua ottava edizione, che assegna 10.000 euro allo stand con il miglior progetto espositivo; Premio LCA per Emergent, del valore di 4.000 euro, nato nel 2015 dalla collaborazione con LCA Studio Legale e destinato alla galleria con la migliore presentazione all'interno della sezione Emergent; Premio Covivio, dedicato alla sezione Emergent e che selezionerà un artista a cui commissionare un'opera site specific con un investimento fino a 20.000 euro da allestire presso lo spazio di proworking Wellio by Covivio, in via dell'Unione 1 a Milano.

A questi se ne aggiungono altri. La prima edizione della Fondazione Henraux Sculpture Commission con la commissione di un'opera in marmo da esporre da aprile 2024 al Museo del Novecento di Milano. L'artista vincitore realizzerà il progetto nel corso di una residenza alla Fondazione a Querceta di Seravezza (Lucca), dove potrà confrontarsi con i materiali lapidei d'eccellenza, le maestranze storiche e le tecnologie innovative di Henraux Spa.

Il Premio Orbital Cultura – Nexi Group dedicato alla fotografia che ha l'obiettivo di dotare i musei storici italiani di immagini contemporanee, di qualità, e favorire un continuo scambio di sguardi tra passato e presente. Il premio va a un artista delle sezioni Established o Decades cui viene commissionata la documentazione di un polo museale con un contributo di 10.000 euro. Questa prima edizione è dedicata alle Gallerie degli Uffizi.

Il Premio Matteo Visconti di Modrone, in memoria del presidente della Fonderia Artistica Battaglia, per un valore di 10.000 euro, assegnato ad un artista che potrà realizzare la sua opera nella Fonderia con l’assistenza degli artigiani che vi lavorano. Torna anche il Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti - istituito nel 2009 come primo riconoscimento nel contesto di miart - che prevede l’acquisizione di un’opera di un artista emergente o mid-career da donare al Museo del Novecento di Milano. Infine, il Premio Massimo Giorgetti, alla sua prima edizione, nato dalla volontà dello stilista di supportare giovani artisti all'inizio della propria carriera, e che assegna un premio di 5.000 euro.

La crescita del collezionismo, in particolare quello internazionale, è sostenuta anche da anche grazie a ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e grazie al sostegno di ICE Agenzia, il Club degli Orafi Italia prende per la prima volta parte a miart con la mostra Double Face, esposizione di gioielli d’artista.

Tutte le informazioni su www.miart.it/