A Milano alberi caduti e parchi chiusi per vento. Allerta rossa in Piemonte: fiumi in piena

L'ondata di maltempo che si è intensificata nelle ultime ore ha già provocato danni e criticità soprattutto al Nord: a Milano le raffiche di vento hanno toccato punte vicine ai 70 Km/h e a scopo precauzionale tutti i parchi cittadini rimarranno chiusi per l'intera giornata di oggi. Sono già numerosi, infatti, gli alberi caduti e le chiamate ai vigili del fuoco che hanno già effettuato oltre cento interventi. Secondo gli esperti sarà la giornata più complicata con piogge anche a carattere di nubifragio che potranno colpire soprattutto le regioni settentrionali e una situazione che andrà monitorata costantemente.

Occhi puntati sui fiumi

Nel capoluogo milanese il Comune ha ricordato che vige un'allerta gialla per un ordinario rischio idrogeologico e idrico per temporali e vento. " Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi". Il consiglio per la popolazione è " di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie ".

Il maltempo in Piemonte

Una delle regioni più a rischio è proprio il Piemonte dove la Protezione Civile ha emanato un'allerta rossa nell'area di Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone. La viabilità è difficile a causa del blocco di alcuni ponti e di alcune locali esondazioni che si sono verificate a causa delle piogge continue da ieri. Basti pensare che in provincia di Torino sono già caduti oltre 150 mm di pioggia. Crescono i livelli di Lago Maggiore e fiume Po che rimangono, al momento, sotto il livello di guardia. Per sicurezza, il sindaco di Torino ha emanato un'ordinanza con la chiusura dei Murazzi

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) fa sapere che nelle prossime ore " sono attesi ulteriori incrementi dei livelli dei corsi d'acqua del reticolo idrografico principale e secondario. In mattinata il lago Maggiore dovrebbe superare il livello del guardia; il Po in mattinata sarà prossimo ai livello di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano (Torino) e Crescentino (Vercelli) mentre a valle si prevede il superamento della criticità moderata a Valenza(Alessandria) e della criticità ordinaria a Isola S.Antonio". La provincia di Verbano-Cusio-Ossola è tra le zone più colpite dal maltempo in Piemonte dal maltempo: numerose sono le frane, gli smottamenti e le esondazioni dei fiumi che hanno interessato il territorio.

Treni cancellati, evacuazioni e dissesti

Per il maltempo è stata chiusa la stazione ferroviaria chiusa di Biella, nessun treno è in partenza. Una frana in Borgata Giai, nel torinese, ha costretto all'evacuazione di due famiglie per motivi di sicurezza: lo ha fatto sapere il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, sulla situazione legata al maltempo. Situazione critica anche in Valle d'Aosta dove sono già decine i dissesti idrogeologici con la caduta di massi e l'esondazione di alcuni torrenti.

Per ora è stato il vento l'assoluto protagonista adove si sono già verificati oltre cento interventi dei vigili del fuoco: le zone più colpite sono quelle dei Castelli romani e del quadrante sud-ovest della Capitale. I pompieri sono intervenuti per richieste su insegne, alberi e rami pericolanti.