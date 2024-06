Milano, scontro tra camion e auto: due morti e due feriti gravi

Ascolta ora 00:00 00:00

È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto, intorno alle 6 di stamattina, sull'autostrada A52 in direzione Torino, all'altezza di Pero, in provincia di Milano. Due le vittime, di 25 e 30 anni, e due i feriti, di cui uno grave, di 18 e 20 anni, trasferiti in codice rosso negli ospedali San Carlo e Niguarda. Un camion e una vettura, un Maggiolino della Volkswagen, si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello per cause in corso di accertamento. A quanto pare la macchina si sarebbe ribaltata dopo l'impatto.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto: due sono morti sul colpo e gli altri due sono stati ricoverati, il 20enne, in gravissime condizioni, con trauma cranico e frattute agli arti. Dai primi riscontri delle forze dell'ordine sembra che a perdere la vita siano stati il conducente del Maggiolino e il passeggero seduto dietro di lui.

Il ferito grave sarebbe il passeggero seduto a fianco all'autista, mentre se l'è cavata con un leggeroal volto il 18enne che era seduto sul sedile posteriore. Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la polstrada e due ambulanze del 118.