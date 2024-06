Militante FdI preso a pugni in autogrill da un estremista di sinistra

Brutto finale per l’ultimo sabato di campagna elettorale prima del voto delle Europee. Un giovane militante di Fdi di ritorno dalla manifestazione in piazza del Popolo è stato aggredito ieri sera, poco dopo le 20, a un autogrill di Montepulciano, sulla A1.

Il gruppo bolognese di FdI ricostruisce l’accaduto parlando di un aggressore, riconosciuto come appartenente a un collettivo di estrema sinistra di Bologna, che senza alcun motivo, in in un bagno dell’autogrill, dopo averlo apostrofato avrebbe preso a pugni il 23enne, militante bolognese del partito di Giorgia Meloni. Un testimone, in viaggio insieme alla vittima, racconta ancora di essere intervenuto per interrompere l'aggressione e di essersi messo in mezzo tra i due per difendere il giovane, chiamando aiuto: a quel punto sono intervenuti anche alcuni amici dell'aggressore, che lo hanno separato dal giovane e lo hanno portato via, strappandogli la maglietta che aveva addosso. Il gruppo sarebbe fuggito. Nel frattempo un'altra persona ha chiamato la Polizia Stradale, descrivendo l'aggressore e i mezzi con cui il gruppo era fuggito.

«Solidarietà al giovane Federico, vigliaccamente aggredito a calci e pugni da estremisti di sinistra all’autogrill di Montepulciano est. Tornava dalla gioiosa manifestazione di Piazza del Popolo per Fratelli ditalia. Pare siano stati fermati e identificati gli aggressori» ha scritto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI. Ma sul dettaglio per cui l’aggressore sarebbe stato fermato è arrivata poi la smentita del partito.

Di certo il gruppo di Bologna per oggi stesso ha preannunciato una denuncia formale sull’accaduto.

«Massima solidarietà a Federico, ragazzo del nostro movimento giovanile di FdI, che è stato aggredito ferocemente in autogrill a Montepulciano di ritorno dalla manifestazione di Giorgia Meloni a Roma dice Stefano Cavedagna, portavoce nazionale dei Giovani di Fratelli d'Italia - Questa è la tolleranza che dimostrano alcuni soggetti estremisti di sinistra nei confronti di chi non la pensa come loro. Ci aspettiamo ferma condanna da parte dei rappresentanti del centro sinistra».