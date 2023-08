"Pagherai per tutti". Sulle minacce di morte a Meloni e Bignami indaga la Digos

Una serie di minacce di morte rivolte tramite un messaggio su Facebook al vice-ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, in primis. "Pagherai tu per tutti", si legge ad esempio. Ma l'autore delle intimidazioni via social, che ha utilizzato un profilo fake, dopo aver minacciato l'esponente di Fratelli d'Italia ha rivolto le intimidazioni anche alla sua famiglia. Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi familiari sono finiti nel mirino dei messaggi minatori. E la Digos sta a quanto pare indagando per risalire al responsabile: a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi. A segnalare l'episodio in questione è stato nelle scorse ore lo stesso Bignami, con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. Le minacce sono contenute in un commento postato sotto un precedente post del vice-ministro.

E arrivano a seguito di quelle ricevute ieri dal premier Meloni, dopo l'annuncio della visita a Caivano (la cittadina della città metropolitana di Napoli nel quale pochi giorni fa ha avuto luogo lo stupro di due minorenni). L'utente in questione ha attaccato nel dettaglio sia Bignami che Meloni. "Spero vi scannino" si legge, con l'autore del commento che ha esteso la minaccia anche alle famiglie dei due esponenti di Fratelli d'Italia. A entrambi, l'utente ha poi rivolto epiteti offensivi quali "mafiosi", "drogati", "bastardi". Per chiudere con una frase intimidatoria rivolta solo al vice-ministro: "Se ti prendo tra le mie mani, pagherai tu per tutti" . Il messaggio è stato a quanto pare inviato a Bignami nei giorni successivi all’invio, da parte dell’Inps, degli sms che annunciavano ai non più aventi diritto l’interruzione dell’erogazione del reddito di cittadinanza. E pare proprio questo il motivo delle minacce brutali rivolte al vice-ministro.