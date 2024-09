"Mio figlio portato negli Usa dal padre”. Domani la fiaccolata a Piano di Sorrento

Ascolta ora 00:00 00:00

“Ci vuole una grande forze e me la dà tutta Ethan, io non posso fare altro, devo fare il massimo e devo fare di tutto per riavere il mio bambino con me, per lui, per il suo benessere” . Claudia Ciampa, mamma di un bambino di 7 mesi che è stato ha portato negli Stati Uniti dal padre, è visibilmente sconvolta mentre parla davanti alle telecamere di Storie Italiane, il programma condotto su Raiuno da Eleonora Daniele.

“Ieri l’ho visto per la prima volta mangiare qualcosa, ho avuto modo di menzionare qualche nuova parolina per dare il mio contributo minimo”, ha aggiunto la madre che dalla fine di agosto, cioè da quando il bimbo è stato rapito, è riuscita a vedere suo figlio solo attraverso videochiamate. Il padre, un insegnante di inglese che lavorava in Italia e che meditava da tempo il rapimento perché sognava di tornare presto negli Stati Uniti, la chiama quotidianamente ma è molto attento a non far cogliere dettagli o elementi che potrebbero far capire dove si trova. La donna ha, quindi, aggiunto: “Questo uomo crede di essere un super uomo, il miglior papà di questo mondo, crede di riuscire a fare tutto al meglio, sta facendo dei danni incommensurabili”. E mentre la Farnesina si è già attivata per trovare una soluzione, domani a San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, paese d’origine della madre, si terrà una fiaccolata alla quale hanno aderito 7 Comuni della zona di Sorrento. Don Antonino D’Esposito, parroco della basilica di San Michele Arcangelo, ha deciso di indire una veglia di preghiera che si terrà subito dopo una breve funzione in chiesa. “Quando una madre soffre, soffre tutta la comunità”, ha detto il parroco durante l’omelia domenicale in cui ha invocato il ritorno in Italia del piccolo Ethan . “Non è solo una questione legale, ” ha aggiunto il prete spiegando che si tratta di “ una questione di giustizia, di amore e di diritti dei più deboli” . La madre, invece, solo qualche giorno fa, intervistata dal Corriere Napoli, ha rivelato di aver denunciato il padre di Ethan per sottrazione di minore e che la vicenda ora è nelle mani dell'Interpol.

“Ma io non smetto di sperare che le cose possano concludersi in modo diverso”

papà di Ethan, dovesse rendersi conto che sta sbagliando e tornasse qui con il bambino sarei ancora pronta a ritirare la denuncia nei suoi confronti”.

, aveva detto Claudia Ciampa per poi precisare che se “il