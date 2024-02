Molotov contro consolato Usa, la difesa (surreale) dell'arrestato: "Non voleva far male a nessuno"

Era stato fermato nei giorni scorsi con l'accusa di terrorismo con ordigni (con l'aggravante di aver agito di notte ed esponendo a pericolo la pubblica incolumità) dopo esser stato accusato di aver lanciato due bottiglie incendiarie contro la sede del consolato degli Stati Uniti a Firenze. Il padre del principale indiziato avrebbe però minimizzato: il figlio avrebbe a suo modo di vedere compiuto un atto grave, ma non ha fatto male a nessuno e non è un criminale. Questo è quanto sostiene il babbo di Taleb Mohamed Dani, il ventunenne che secondo gli inquirenti sarebbe l'attentatore responsabile del lancio delle molotov contro il consolato. Chi indaga sospetta che il giovane possa inoltre essere l'autore del video di rivendicazione diffuso dopo l'azione sul canale Telegram "The whole world is Hamas", in cui si minacciavano altre azioni simili. Ma il padre del ragazzo, pur ribadendo la gravità dell'azione che viene imputata al figlio, si è a quanto pare lanciato in una difesa del figlio dai tratti surreali.

"È un gesto stupido e grave. Ha fatto una str****ta e sono sicuro che non si è nemmeno reso conto di quello che stava facendo. Mio figlio però non è un terrorista e non è nemmeno un delinquente - ha dichiarato al quotidiano Il Tirreno - non avevamo alcun sospetto, ma siamo sicuri: non è un delinquente. Ha fatto una stupidaggine. È un atto grave, che adesso probabilmente distruggerà anche tutti i sacrifici fatti da quando siamo arrivati in Italia". Sempre a detta del genitore, il figlio sarebbe perfettamente integrato nella società. E il giovane finito in manette ed attualmente detenuto presso il carcere di Sollicciano, come ribadito dal padre, non si sarebbe " reso nemmeno conto della gravità dell'azione".