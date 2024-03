È morta Barbara Balzerani, l'ex brigatista fu tra i protagonisti del sequestro Moro

Barbara Balzerani, ex terrorista e scrittrice che militò nelle Brigate rosse è scomparsa all'età di 75 anni. Ne dà notizia Silvia De Bernardinis, ricercatrice, autrice di alcuni volumi sulle Br. Balzerani, ultima di cinque figli, nata a Colleferro nel 1949, si era trasferita a Roma nel 1969 per studiare Filosofia e lavorare in un asilo specializzato nell'assistenza a bambini con handicap. Nel frattempo aveva cominciato a frequentare gli ambienti della sinistra extraparlamentare, militando in Potere operaio, lì aveva conosciuto il marito Antonio Marini, da cui separa poco dopo. Nel 1975 aderì alle Br e dal '77 entrò in clandestinità. Col nome di battaglia "Sara", fu per anni l'organizzazione brigatista dirigente della colonna romana e prese parte all'omicidio di Girolamo Minervini e all'agguato in via Fani per il rapimento di Aldo Moro. Durante il sequestro dello statista occupò assieme a Mario Moretti - al quale era all'epoca legata sentimentalmente - la base di via Gradoli a Roma. Ma né Balzerani né Moretti erano presenti nella base nel momento dell'intervento delle forze dell'ordine, arrivate perché una doccia era rimasta aperta e aveva caudato una perdita.