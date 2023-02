Nella tabaccheria fortunata vicino al Duomo: "Da noi vincite anche in passato..."

Nella tabaccheria milanese baciata dalla dea fortuna, il mistero del vincitore è l'argomento del giorno. “ Ce l'hanno chiesto tutti, ma chi è non lo sappiamo, qui entrano almeno cento persone al giorno... ”. Festeggiano Sabrina Piga e Giorgio Ragusa della tabaccheria “El Domm” in via Dogana, due vetrine di fronte alla fermata del tram che costeggia piazza Diaz, a due passi dalla cattedrale. Telecamere, microfoni, taccuini: stamattina arrivano tutti. D'altronde, è un fatto eccezionale, se giochi 5 euro e ricevi in cambio 4 milioni.

Il misterioso vincitore

"Qui vinti 4 milioni..e 125 mila", scrivono nel cartello in bacheca. Già, buttali via quei 125 mila euro. Tutti qui sperano che non sia un turista, a Milano solo di passaggio, magari già ricco di suo e per nulla bisognoso. Si tifa invece per il cliente abituale, uno che entra a comprare il biglietto del tram per tornare a casa o le sigarette. Con un tenore di vita normale, con famiglia da campare, magari un pensionato o una pensionata o – perché no - un giovane disoccupato in cerca di lavoro. “ Siamo contenti perché è stato un sistema a vincere, quindi sono in tanti quelli che hanno vinto, in tutta Italia ”. La fortuna è più bella se distribuita, come dargli torto.

Non è la prima volta che qui in tabaccheria si registrano vincite, ma mai niente del genere era mai avvenuto prima. “ Sì ci sono state altre occasioni, ma stavolta è veramente stato un fatto esagerato ”.

Così Giorgia e Sabrina oggi esultano. Lei con tanto di mascheramenti: cappello di paglia, chioma bordeaux e occhialoni. Forse non è un caso che un fatto simile capiti a Carnevale, il momento dell'anno dove, nell'antichità, le gerarchie si annullavano. E l'ordine sociale era ribaltato. Con una vincita del genere si sogna (come potrebbe essere diversamente?). E poi, diciamocelo, si spera sempre che la fortuna si trasmetta per osmosi: “ Io mi aspetto che mi venga a salutare - dice Giorgia - Gli chiederei la schedina originale, mi ci farei un quadretto a casa, che porta bene.... ”.

La vincita

Con 371 milioni di euro la vincita di giovedì 16 febbraio è stato il jackpot più alto al mondo. La combinazione vincente: 1, 38, 47, 52, 56, 66; numero jolly 72; numero Superstar 23. È stata realizzata grazie "a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal", spiegano dal gruppo. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. I Sistemi sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple. Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti.