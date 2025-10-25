Bimbo di 10 anni muore dopo essere caduto dal balcone a Trapani

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua abitazione a Trapani. L’incidente è avvenuto al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare. Il bambino era stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza a Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta. Sull’episodio indaga la polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La caduta e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è avvenuta ieri sera. I media locali avevano inizialmente riferito che il bambino era precipitato dal terzo piano, ma le informazioni successive hanno confermato che il balcone da cui è caduto era situato al quinto piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire come il bambino sia finito nel vuoto. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Trapani in condizioni gravissime prima del trasferimento a Palermo.

Figlio unico e condizioni particolari

Il bambino era figlio unico e, secondo quanto si è appreso, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico. La dinamica del fatto lascia pensare a un tragico incidente: il ragazzino sarebbe sfuggito al controllo della madre e precipitato dal balcone. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della caduta.

La polizia sta raccogliendoe verificando le condizioni dell’edificio per comprendere come si sia verificato l’incidente. La città di Trapani è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Familiari, vicini e amici si stringono attorno ai genitori, travolti dal dolore.