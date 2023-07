Aerei dirottati, strade allegate, tetti scoperchiati: il maltempo flagella il Nord. Donna schiacciata da un albero

Non si allenta la morsa del maltempo nel Nord Italia, dove da giorni si stanno verificando fenomeni di pioggia e di vento anche estremi. L'Aeronautica Militare ha lanciato un chiaro avvetimento: nelle prossime ore forti temporali si abbatteranno nel Nord della Penisola.

La situazione in Lombardia

Preoccupa la situazione in Lombardia, dove da giorni si sta abbattendo una pesantissima ondata di maltempo, con forti raffiche (si sono verificate anche trombe d'aria) e tanta pioggia con grandine. Questa mattina l'ennesimo nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano, con forti raffiche di vento che hanno abbattuto diversi alberti e mandato in tilt il traffico. Danneggiati anche alcuni tratti delle linee elettriche che alimentano i mezzi di trasporto pubblico, come dichiarato da Atm. La stessa Trenord ha parlato di danni alle infrastrutture e disagi nella circolazione.

Inteventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati a Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. Bomba d'acqua sulla Brianza e a Varese, mentre in provincia di Monza sono state segnalate delle trombe d'aria. Più di 100 chiamate ai vigili del fuoco. In questi momenti i sommozzatori di Milano stanno prestando aiuto a cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato nel suo garage, completamente allagato. Una donna di 58 anni, invece, ha perso la vita dopo essere stata chiacciata da un albero a Lissone, in Brianza. Segnalata anche una mini tromba d'aria a Seregno.

Considerata la situazione, Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione per la città di Milano della durata di 24 ore.

La situazione in Trentino

Allerta meteo in Trentino fino alle 24 della gionata di domani. Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile, la Regione sarà infatti interessata da temporali brevi ma intensi, con raffiche di vento tra gli 80 e i 100 km/h.

Le autorità locali temono in particolar modo il rischio di allagamenti, smottamenti e frane. Solo nella giornata di ieri, una violenta grandinata si è abbattuta sulTrentino, imbiancando la Vallarsa e rendendo le strade allagate da fiumi di ghiaccio.

La situazione in Piemonte

Difficoltà anche in Piemonte, dove è stato richiesto lo stato di emergenza. Questo perché negli ultimi giorni si sono abbattute diverse grandinate nel territorio del Cuneese, dell'Alessandrino, dell'Astigiano e nella stessa Torino.

A causa del maltempo, una donna è stata colpita da un albero mentre si trovava in un agriturismo a Castelletto Sopra Ticino (Novara). La signora ha riportato gravi ferite, ed è stata portata in ospedale dai sanitari del 118.

La situazione in Veneto

Allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali dalle ore 20 di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio. Già nel pomeriggio di oggi, secondo la protezione civile, in Veneto potranno verificarsi dei tempotali, specialmente sulle zone montane e pedemontane, arrivando alla pianura. Non sono esclusi fenomeni violenti, con grandinate e forti rovesci. Prevista la criticità idrogeologica per temporali di colore arancione per tutti i bacini del Veneto.

A Verona, un uomo è stato colpito da un fulmine mentre era seduto su una panchina nei pressi di un albero a Verona. Sottoposto a massaggio cardiaco, è stato poi tradotto in ospedale.

La situazione in Emilia Romagna

A subire le conseguenze del maltempo in questi giorni anche l'Emilia Romagna, con le province di Modena, Ferrara e Ravenna letteralmente devastate dai nubifragi e dalla grandine. Danni ingenti all'agricoltura. Secondo Coldiretti sarebbe andato in fumo oltre un anno di lavoro. La grandine ha distrutto anche auto, e strutture adibile alle coltivazioni. Tanti anche i feriti.

Prevista l'allerta meteo gialla per la giornata di martedì 25 luglio per lo sviluppo di temporali anche di forte intensità.

La situazione in Toscana

Allerta, anche se di colore giallo, pure in Toscana, dove è attesa la perturbazione. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, tutta la Regione è a rischio di forti temporali, anche se isolati. Non sono escluse grandinate e forti raffiche di vento.

La situazione nelle Marche

Grossi disagi anche nelle Marche, alle prese con forti grandinate che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni.